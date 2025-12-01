Властите в Хонконг арестуваха 13 души по подозрение в непредумишлено убийство след опустошителния пожар в жилищния комплекс Уанг Фук Корт в Тай По, при който загинаха 151 души, а около 40 все още се водят изчезнали, предава The Guardian.

Сред задържаните са директори и инженер-консултант на строителна фирма, като е започнало „цялостно разследване по линии на непредумишлено убийство“. Главният секретар на Хонконг Ерик Чан съобщи, че седем от 20 изследвани проби от мрежите на скелетата не отговарят на стандартите за огнеустойчивост. Той определи поставянето на по-евтина, несъответстваща мрежа на труднодостъпни места като „срамна постъпка“ и допълни: „Искали са да печелят пари за сметка на човешки животи“.

Докато расте броят на обвиненията за нарушения на безопасността и пропуски в контрола, двама цивилни бяха арестувани заради онлайн петиции, призоваващи за подкрепа на жертвите и отговорност на виновните. Сред тях е студентът Майлс Куан, чиято подписка съдържала „четири искания“ за помощ и санкции за корумпирани или виновни служители. Секретарят за сигурността Крис Танг заяви, че арестите са във връзка с „неточни коментари онлайн, застрашаващи националната сигурност“.

Междувременно доброволци продължават да доставят храна, дрехи и други помощи на пострадалите жители на комплекса, докато властите контролират района.

Редактор: Ралица Атанасова