Евродепутатите и държавите членки обявиха, че са постигнали споразумение за забрана на целия внос на руски газ в Европейския съюз до есента на 2027 г. Споразумението е компромис между страните членки и Европейския парламент, който искаше забраната да влезе в сила по-рано.

„Днес председателството на Съвета и представителите на Европейския парламент постигнаха временно споразумение относно регламента за постепенно преустановяване на вноса на руски природен газ“, се казва в изявление на Европейския съвет.

Тази мярка цели „да се сложи край на зависимостта от руската енергия, след като Русия използва доставките на газ като оръжие, което оказва значително влияние върху европейския енергиен пазар“, се посочва в изявлението.

Забраната за дългосрочни договори ще влезе в сила най-късно от 1 ноември 2027 г. за газ, доставян по газопроводи, и от 1 януари 2027 г. за втечнен природен газ (ВПГ).

За краткосрочните договори забраната ще влезе в сила от 25 април 2026 г. за ВПГ и от 17 юни 2026 г. за газ, доставян по газопроводи.

Графикът трябва да получи окончателно одобрение от Европейския парламент и държавите членки.

Редактор: Мария Барабашка