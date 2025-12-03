Правителството реши да издигне кандидатурата на България за домакин на Глобалната среща на върха за уменията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие през 2028 г.

ОИСР организира Глобални срещи като форуми за споделяне на опит и дискусии, свързани с разработването и провеждането на реформи в областта на политиката за развитие и използване на уменията. В тези срещи участват министри и висши служители с отговорности за политиките за умения от държавите членки на ОИСР и ЕС, страни от Г-20 извън ОИСР и др. държави.

Домакинството на събитие от такъв ранг би издигнало авторитета на страната ни. България би имала възможност да представи опита си в създадените Центрове за компетентности във висши училища, Центрове за върхови постижения във висши училища и научни организации, Центрове за високи постижения в професионалните гимназии, Младежки центрове и др.

България ще може и да предложи за обсъждане значими за нашата страна теми и да се проучат различните аспекти и опит на останалите държави-участници във форума. Темата на форума се предлага от страната домакин в сътрудничество с ОИСР и е мото на всички дискусии в рамките на Глобална среща на върха за уменията на ОИСР.

