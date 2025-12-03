Европейската комисия официално посочи Русия като високорискова държава със стратегически слабости в своите системи за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Решението идва след техническа оценка, извършена в рамките на Делегиран регламент, приет през юли тази година.

Комисията анализира страни, които не фигурират в списъка на Специалната група за финансови действия (FATF), но чието членство е временно преустановено. Сред тях попада и Русия. Оценката, извършена по ясно определени методики и въз основа на информация от публични източници, компетентни органи на държавите членки и Европейската служба за външна дейност, стига до заключението, че Русия отговаря на критериите за определяне като високорискова юрисдикция.

Финансовите институции и задължените субекти в ЕС ще трябва да прилагат засилени мерки за проверка при операции, свързани с тази юрисдикция.

„Това лято Комисията пое ангажимент да направи оценка на слабостите в борбата с изпирането на пари на държавите, чието членство във FATF е временно преустановено", заяви Мария Луиш Албукерк, комисар за финансовите услуги и съюза на спестяванията и инвестициите.

„Ние изпълнихме този ангажимент и след нашата подробна оценка сега предприемаме необходимите стъпки за добавяне на Русия към нашия списък с високорискови юрисдикции. Това показва твърдата ни решимост да запазим целостта на финансовата система на ЕС”, допълни още тя.

Делегираният регламент ще влезе в сила след процедура по контрол от Европейския парламент и Съвета, която може да продължи до два месеца. Комисията ще продължи да наблюдава развитието в държавите от списъка и да оценява напредъка им.

Редактор: Ралица Атанасова