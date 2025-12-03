Кремъл остро разкритикува решението на ЕС постепенно да прекрати вноса на руски газ до 2027 година – ход, който според Москва ще удари директно конкурентоспособността на европейската икономика и ще повиши производствените разходи на бизнеса, съобщи „Ройтерс“, цитирани от БТА.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков коментира, че отказът от руски енергийни доставки ще ускори „ерозията на лидерския потенциал“ на Европа и ще постави промишлеността ѝ в неизгодна позиция на световните пазари.

Постигнатото между европейските институции споразумение предвижда юридически обвързваща, поетапна забрана на втечнения природен газ (ВПГ) и газопроводните доставки от Русия съответно до края на 2026 г. и 2027 г. Изключения ще бъдат позволени единствено при строго ограничени количества и в особени случаи по действащи договори.

Москва смята, че "Европа сама си затяга енергийната примка". Според Песков решението не само ще оскъпи производството, но и ще ускори упадъка на конкурентните предимства, които ЕС е изграждал десетилетия.

"Това само ще ускори процеса, който се очертава през последните години, на загуба на водещата позиция на европейската икономика", подчерта още той, цитиран от Интерфакс.



Така Песков отговори на молбата да коментира изявлението на Урсула фон дер Лайен, че Европа вече няма да зависи от руския петрол.



ЕС е внесъл от Русия 12 процента от необходимия му природен газ през октомври. Преди началото на войната в Украйна през 2022 г. делът на руския внос бе 45 процента.

Съветът на ЕС и Европейският парламент по-рано днес съобщиха, че тази нощ са постигнали предварително одобрение на предложението на Европейската комисия за постепенно прекратяване на вноса на руски газ през следващите месеци. Предстои решението да бъде допълнително утвърдено от евродепутатите и държавите в ЕС.

"Ние обръщаме страницата и това е завинаги. Това е началото на нова ера – ера на пълна независимост от Русия по отношение на енергията", заяви председателят на ЕК.

Редактор: Ралица Атанасова