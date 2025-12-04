Снимка: istock
Журналистът Момчил Инджов сподели, че предложението на ЕК за трето плащане е за удържане на 149 милиона евро
В България отразяването на парите по Плана за възстановяване и устойчивост премина през добрата новина – зелена светлина за нов транш и нови средства. Европейската комисия обаче предупреди, че ще удържи на страната 214 милиона евро заради неизвършена антикорупционна реформа, заради фигурата на главния прокурор. Темата коментира кореспондентът на клуб „Z” в Брюксел Момчил Инджов в предаването „Твоят ден” по NOVA News.
„Това е предложение на ЕК. Окончателното решение не е взето. Такива са процедурите. Това е вече по третото плащане. То е за 1,6 милиарда евро. Нашето правителство е подало тази молба на 1 октомври. Сега ЕК отговаря”, каза журналистът.
Според Инджов съобщението е създало объркване в началото. „Когато стана ясно, че по второто плащане ще ни удържат сума, която е 214,5 милиона евро. Тогава беше съобщено, че сме изпълнили 48 от 49 ключовия етапа. И не сме изпълнили задоволително реформата на антикорупционната комисия. А сега, в изглед за трето плащане, беше съобщено, че сме изпълнили 48 от 50 поставени цели. Тази близост до цифрите създаде такова впечатление”, заяви той.
По думите му проблемните точки са две:
►още един ключов етап, свързан с реформата в антикорупционната комисия;
►невлезли в сила разпоредби, касаещи отчетността на главния прокурор.
Журналистът сподели, че предложението на ЕК за трето плащане е за удържане на 149 милиона евро, което е „значително по-малко от предишния случай”. То обаче отново е свързано с едни и същи системни проблеми.
Той припомни, че окончателното решение ще бъде взето от Икономическия и финансов комитет в рамките на четири седмици. „Това последното е предложение, все още е предложение”, допълни Инджов.
В Брюксел обсъждат върховенството на закона в България
Повече гледайте във видеото.
Редактор: Петър Иванов
