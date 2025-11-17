Снимка: iStock
Гърция и Украйна подписаха споразумение за транзит на американски втечнен природен газ през България
Масов протест срещу корупцията в Мексико ескалира до сблъсъци с полицията (ВИДЕО)
Снежната покривка в Европа намалява драстично: До 80% по-малко сняг до края на века
Слухът за пола на Брижит Макрон: Инструмент за дестабилизация, конспирация или опит за манипулация
Гърция показа дронове собствено производство (ВИДЕО)
Във Великобритания ремонт на път може да отнеме век
Еврокомисията удържа на страната ни 214 милиона евро при второто плащане по ПВУ
В Брюксел обсъждат състоянието на върховенството на закона в България. Събира се Съветът по общи въпроси, който координира подготовката за заседанията на лидерите.
Защо ЕК задържа временно 215 млн. евро от ПВУ за България и ще загубим ли тези средства
Една от темите ще е върховенството на закона. България не е специален обект на интерес, а е една от четири страни членки, за които ще има обсъждания в рамките на редовното заседание на Съвета.
Премиерът: Очакваме третият транш по ПВУ да постъпи до края на годината
Еврокомисията удържа на страната ни 214 милиона евро при второто плащане по Плана възстановяване и устойчивост заради неизпълнение на реформата на Антикорупционната комисия.Редактор: Ивайла Митева
