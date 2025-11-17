В Брюксел обсъждат състоянието на върховенството на закона в България. Събира се Съветът по общи въпроси, който координира подготовката за заседанията на лидерите.

Една от темите ще е върховенството на закона. България не е специален обект на интерес, а е една от четири страни членки, за които ще има обсъждания в рамките на редовното заседание на Съвета.

Еврокомисията удържа на страната ни 214 милиона евро при второто плащане по Плана възстановяване и устойчивост заради неизпълнение на реформата на Антикорупционната комисия.

