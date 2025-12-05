Ирландски военен кораб е забелязал пет дрона близо до въздушния маршрут на полета на украинския президент Володимир Зеленски. В понеделник той беше на държавно посещение в страната, съобщиха местни медии, цитирани от "Ройтерс".

Това е предизвикало сериозно безпокойство за сигурността на фона на опасения, че може да е опит за намеса във въздушния коридор, съобщи в. „Айриш Таймс“. По-късно обаче стана ясно, че самолетът, който пристигна малко по-рано от планираното, не е бил в опасност.

Украинската делегация кацна в Ирландия късно в понеделник и отпътува на следващия ден като част от обиколка за събиране на подкрепа в Европа за Киев, докато Русия продължава натиска във войната си в Украйна.

Зеленски: Главният преговарящ на Украйна ще се срещне с представители на ЕС в Брюксел

Украинските медии цитираха съветника на Зеленски, Дмитро Литвин, който заяви, че украинските власти са били информирани за дроновете, но не е имало необходимост от предприемане на действия.

„Страната домакин е отговорна за сигурността. Според техните данни е имало дронове, но те не са повлияли на посещението и не е имало нужда от промяна в програмата му“, поясни Литвин.

Полети на неидентифицирани дронове напоследък нарушават въздушния трафик в Европа. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи инцидентите като „хибридна война“.

Уебсайтът „Джърнъл“, който първи съобщи за дроновете над летището в Дъблин, посочи, че те са достигнали мястото, където се е очаквало да премине самолетът на Зеленски, точно в момента, когато е трябвало да прелети оттам.

Започнало е разследване за установяване дали дроновете са пуснати от сушата или от неидентифициран кораб в морето. Безпилотните летателни апарати първоначално са забелязани североизточно от Дъблин, на около 20 км от летището, съобщиха местните медии.

Ирландските отбранителни сили заявиха, че няма да коментират подробности за никакви предполагаеми инциденти от съображения за сигурност.

