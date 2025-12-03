След това Рустем Умеров ще разговаря в САЩ с пратениците на Доналд Тръмп

Главният преговарящ на Украйна Рустем Умеров ще проведе разговори с ЕС в Брюксел. Предстои му и среща в САЩ с пратениците на Доналд Тръмп, които напуснаха Москва без пробив по отношение на мирното споразумение.

Информацията съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

След 5-часова среща между Путин, Уиткоф и Къшнър: Без пробив в преговорите за мирно споразумение за Украйна

В социалните мрежи Зеленски написа, че Умеров и началникът на Генералния щаб на Украйна Андрий Гнатов ще проведат преговори със съветниците по сигурността на ЕС и „след Брюксел ще започнат подготовки с пратениците на президента Тръмп в САЩ“. 

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

