Преговорите за прекратяване на войната в Украйна между руския президент Владимир Путин и американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър приключиха. Разговорите продължиха близо 5 часа, съобщава Си Ен Ен. Те не доведоха до пробив в постигането на мирно споразумение.

Започна срещата на Путин и Уиткоф за преговори по мирния план за Украйна

Срещата представлява ключов момент за Украйна в потенциално напрегната седмица, след дни интензивна дипломация. В центъра ѝ стои американски мирен план, който беше преработен под натиск от Киев и европейските му партньори.

Къшнър и Уиткоф трябваше да представят на Путин новата версия на американския план, изготвена след като първоначалният вариант породи опасения в Киев и други европейски столици, че прави твърде много отстъпки на Москва.

От Кремъл обявиха, че части от предложения план остават неприемливи за Русия. Засега няма коментар от американска страна.

Путин: Русия е готова за война, ако Европа я потърси



Преди срещата Владимир Путин заяви, че Русия не иска война с Европа, но че ако Европа я започне, тя ще приключи толкова бързо, че няма да остане никой, с когото Русия да преговаря.

Съветникът на руския президент Юрий Ушаков, заяви, че Путин е изпратил поредица от важни сигнали и поздрави на Тръмп, но че страните са се споразумели да не разкриват подробности пред медиите.

"Естествено, обсъдихме с американските колеги съдържанието на тези документи, които американците представиха на Москва преди известно време. Не сме обсъждали конкретни формулировки, конкретни американски предложения. Обсъдихме същността на това, което беше написано в американските документи. Можехме да се съгласим с някои неща и президентът Путин потвърди това пред своите събеседници. Критикувахме някои неща и президентът не скри нашата критична, дори негативна нагласа към редица предложения", обясни Ушаков.

Редактор: Ина Григорова