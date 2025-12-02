Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е готова за война „ако Европа я потърси“, като обвини европейските държави в опит да саботират споразумение, което да сложи край на войната в Украйна.

Изявлението той направи преди срещата си с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – зет на президента Доналд Тръмп.

„Не планираме война с Европа, но ако Европа я пожелае и я започне, ние сме готови веднага“, каза Путин.

„Ако Европа внезапно реши да започне война с нас и предприеме първия удар, много бързо може да се стигне до ситуация, в която няма да има с кого да се договаряме“, допълни той, цитиран от държавните руски медии.

Редактор: Румен Лозанов