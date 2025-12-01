Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Париж за важен разговор с френския президент Еманюел Макрон в момент на силен военен и политически натиск върху Киев, съобщи БТА. Двамата лидери се срещнаха в Елисейския дворец, където проведоха няколкочасова дискусия, фокусирана върху преговорите за прекратяване на войната и условията за траен мир – тема, която остава водеща в дипломатическите усилия на Европа и САЩ.

Зеленски подчерта, че мирът в Украйна трябва да бъде „наистина траен“ и отбеляза, че „много зависи от участието на всеки лидер“, написа The Guardian. Той добави, че по-късно днес ще разговаря и с други държавни ръководители.

Кая Калас: Ако се намали украинската армия, трябва да има натиск и за руската - тя е истинската заплаха

Срещата в Париж идва непосредствено след американско-украинските преговори във Флорида, където двете страни обсъждаха най-деликатните точки от американския план от 28 точки за прекратяване на войната. Междувременно към Москва замина специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, което засилва дипломатическата динамика около конфликта.

От Елисейския дворец съобщиха, че Макрон и Зеленски са използвали времето си заедно, за да разговарят с няколко европейски лидери, с американския мирен пратеник Стив Уиткоф и с украинския секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Дискусиите в Париж се вписват в по-широк дипломатически контекст: в Брюксел днес се срещат министрите на отбраната на ЕС, а в следващите дни предстои и среща на външните министри на НАТО.

Зеленски проведе телефонни разговори с ръководителите на НАТО и ЕК

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също разговаря със Зеленски през уикенда, а след Франция украинският президент ще отпътува за Ирландия.

Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас отбеляза тази сутрин, че Европа „наблюдава отвън“ преговорите между Киев и Вашингтон, като подчерта: „Украинците са там сами. Ако бяха заедно с европейците, щяха да бъдат много по-силни.“

