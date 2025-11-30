Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе телефонни разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно настоящите усилия за постигане на споразумение за мир в неговата страна.

"Говорих с Марк Рюте и ще продължим нашия разговор в идните дни“, каза украинският лидер.

Започнаха нови преговори между САЩ и Украйна за преработване на плана за мирно споразумение

„Това са важни дни и много неща могат да се променят. Ние координираме действията си в тясно сътрудничество и посредством нашите усилия – както и посредством усилията на всички наши партньори – нашите съвместни мерки и споделени позиции именно ще бъдат изключително ефективни“, добави Зеленски.

С Фон дер Лайен украинският лидер е обсъждал настоящата дипломатическа ситуация. „Запазваме пълната координация с Европейската комисия и аз съм благодарен за тази подкрепа“, заяви той.

Зеленски подчерта и това, че Фон дер Лайен разбира, че е необходимо Украйна да укрепи съпротивата пред постоянните руски атаки по инфраструктурата и енергийните доставки.

