Руският президент Владимир Путин се срещна със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Целта - да разговарят за възможни начини за слагането на край на войната в Украйна - най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам, предаде "Ройтерс".

"Много се радвам да ви видя", каза Путин, когато посрещна Уиткоф и Къшнър в Кремъл. "Това е удивителен град", каза Уиткоф на руския президент по адрес на Москва, след като по-рано във вторник се разходи заедно с Къшнър и руския специален пратеник Кирил Дмитриев на Червения площад, покрай мавзолея на първия лидер на Съветския съюз Владимир Ленин.

Дмитриев и съветникът на Путин Юрий Ушаков също взеха участие в срещата, наред с екип от преводачи.

Уиткоф: Путин е готов за трайно мирно споразумение с Украйна

Непосредствено преди началото на срещата Путин предупреди Европа, че ще претърпи бърза загуба, ако влезе във война с Русия, и отхвърли европейските контрапредложения по отношение на Украйна като абсолютно неприемливи за Москва. "Нямаме намерение да влизаме във война с Европа, но ако Европа я иска и я започне, сме готови сега", каза Путин пред репортери.

Путин обвини Европа, че се опитва да подкопае усилията на Доналд Тръмп за постигане на мир, като прави предложения, за които знае, че са неприемливи за Москва. "Те са на страната на войната", подчерта Путин. "Ясно виждаме, че всички промени в условията имат само една цел: да блокират изцяло мирния процес, като се поставят изисквания, които са абсолютно неприемливи за Русия".

След 4 часа разговори САЩ-Русия: Тръмп настоява Путин "да се задвижи" за мир в Украйна

Тръмп неведнъж е заявявал, че иска да сложи край на войната в Украйна, но усилията му до този момент, включително срещата на върха с Путин в Аляска през август и срещите с украинския президент Володимир Зеленски, все още не са довели до сключването на мирно споразумение, обръща внимание "Ройтерс".

Миналият месец Вашингтон представи план от 28 точки, много от които са в полза на Москва, който е изготвен без европейските съюзници на Киев и има за цел да сложи край на конфликта, започнал с руската офанзива срещу Украйна през февруари 2022 г.

Кремъл: Путин и Уиткоф обсъдиха възможни преки преговори между Русия и Украйна

Това разтревожи представители на Украйна и Европейския съюз, които заявиха, че в плана се правят отстъпки пред основните искания на Москва по отношение на НАТО, руския контрол над една пета от територията на Украйна и налагането на ограничения върху украинската армия.

Редактор: Станимира Шикова