Министърката по вътрешна сигурност на САЩ Кристи Ноум съобщи, че администрацията на президента Доналд Тръмп планира да увеличи броя на страните в списъка със забрана за пътуване от 19 на над 30.

„Няма да уточня точния брой, но са над 30, а президентът продължава да оценява страните“, заяви Ноум в интервю за Fox News.

Тя не уточни кои държави ще бъдат добавени към списъка.

САЩ спряха разглеждането на всички имиграционни документи на 19 страни

Припомняме, че администрацията на президента на Доналд Тръмп обяви, че спира разглеждането на всички имиграционни документи, включително за издаване на зелена карта и за получаване на американско гражданство, подадени от имигранти от 19 страни. Мярката се налага заради опасения за националната сигурност и за обществената безопасност.

Списъкът на страните, споменати в днешния документ, включва Афганистан, Мианма, Чад, Република Конго, Екваториална Гвинея, Еритрея, Хаити, Иран, Либия, Сомалия, Судан и Йемен, за които вече бяха наложени най-строгите възможни имиграционни ограничения през юни, включително пълно спиране на приемането на хора от тях с няколко изключения.

Депортират роднина на говорителката на Тръмп

Другите страни в списъка от 19 държави, за които бяха въведени частични ограничения през юни, са Бурунди, Куба, Лаос, Сиера Леоне, Того, Туркменистан и Венецуела.

