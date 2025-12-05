За втора поредна година Сметната палата сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културата. Изпратени са извлечения от одитния доклад за годишния финансов отчет на ведомството за 2024 г. Това се случва за втора поредна година, след като и за 2023 г. одитната институция сезира главния прокурор.

И през 2023 г., и през 2024 г. одитният екип е изразил „отрицателно мнение“ – най-тежката оценка, която се дава при всеобхватни отклонения, изкривяващи вярната и точна представа за дейността и финансите на институцията.

Одитът за 2024 г. установява:

• данни за престъпление, изпратени на Прокуратурата;

• съществени нарушения на счетоводното законодателство и бюджетната дисциплина;

• критична липса на документация в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян, включително отсъствие на счетоводна информация за над една година;

• неправилно отчитане на активи, амортизации и преоценки, нарушаване на указанията на министъра на финансите;

• липса на ефективен вътрешен контрол и случаи на неуредени авторски права.

Одитният екип не получава увереност за пълнотата и достоверността на счетоводните данни, което е довело до отрицателното становище.

Корекциите по време на одита включват неправилно осчетоводени активи и представления, неначислени неустойки и лихви, както и други нарушения, включително в Национален фонд „Култура“.

За 2023 г. Сметната палата също е изпратила материали заради данни за неефективно разходване на публични средства в 18 държавни културни институции. Част от преписките впоследствие са приключили с отказ за образуване на досъдебно производство.

През 2024 г. Главният инспекторат на Министерския съвет също разкри системни нарушения и незаконосъобразно разходване на средства при проверки на длъжностни лица, контролиращи дейността на културни институти в Разград и Смолян. Проверката е разпоредена от тогавашния министър-председател Димитър Главчев.

От Министерството на културата отговориха на твърденията на Сметната палата с официална позиция:

Министерството на културата подчертава, че посочените нарушения се отнасят до период, предхождащ мандата на настоящия министър и неговия екип.

От първия ден на встъпването си в длъжност министърът на културата Мариан Бачев извърши цялостен анализ на състоянието на системата и започна поетапно оптимизиране на процесите с цел максимална прозрачност, яснота и контрол. Предприеха се последователни действия за прекратяване на установените неправомерни практики във финансирането и отчитането на държавните културни институти и за укрепване на вътрешния контрол.

Министерството на културата оказва пълно съдействие на всички компетентни институции и ще продължи да работи за гарантиране на високи стандарти на управление и законосъобразност, така че следващите финансови отчети на държавните културни институти да отразяват стабилност, прозрачност и добро управление.

Редактор: Цветина Петкова