Добре е, че лидерът на партията мандатоносител заявява, че ще се опитат да приемат бюджета, че ще се направят необходимите процедури. Аз мисля, че това е възможно. Това каза бившият социален министър Христина Христова в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Тя подчерта, че макар и да се вижда политическа воля за приемане на бюджета, реалността е далеч по-сложна. Според нея орязването на приходната част и стремежът към запазване на 3% дефицит ще поставят сериозни изпитания пред рамката на бюджета. „Орязва се приходната част, да видим как ще направим рамката на бюджета и този 3% дифицит”, заяви тя.

Христова изрази учудване, че определени разходни пера не са били преразгледани:

►Социалната пенсия за старост и инвалидност;

►Гарантираната минимална пенсия, която тежи върху фонд „Пенсии” за стотици хиляди хора.

По думите ѝ тези разходи трябва да бъдат прехвърлени към системата за социално подпомагане, вместо да натоварват пенсионните фондове. „Не могат кой знае какви чудеса да се направят с този бюджет, но трябва програма, трябва яснота какво ще се прави оттук нататък”, уточни бившият социален министър.

Старши изследователят в Института за пазарна икономика Петър Ганев коментира, че темата за бюджета вече е навлязла дълбоко в общественото съзнание, включително сред много млади хора. За него един от най-интересните сигнали е, че сред най-големите протести в последните десетилетия се появяват плакати с изключително конкретни икономически искания, като отпадане на автоматизма при формирането на заплатите. „На последния протест се вдигна плакат, в който се казва да отпадне автоматизмът във формирането на заплатите. Лично аз го приемам като победа. Това бих го написал аз и биха го прочели шест човека, а сега е лозунг на масов протест”, каза той.

Борисов: Помолих Теменужка Петкова да махне от бюджета това, което искаха бизнесът и синдикатите

Икономистът посочи, че въпреки много от исканията на протестиращите да са включени в новия бюджетен вариант, остават спорни елементи:

►Максималният осигурителен праг – най-вероятно ще бъде повишен;

►Ръстът на заплатите – въпреки отпадане на автоматизма, заложени са 10% увеличение, което води до още разходи.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова