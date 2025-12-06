Всяка зима горните склонове на планината Зао в Северна Япония – един от най-известните ски курорти в страната – се преобразяват. Елите, покрити с гъста слана и сняг, се превръщат в призрачни фигури, известни като „джухьо“ или „снежни чудовища“.

Джухьо се образуват само при изключително редки атмосферни условия - когато силни, постоянни зимни ветрове носят твърде охладени водни капчици, които замръзват при контакт с вечнозеленте дървета тодомацу от Аомори, като постепенно се наслояват в скреж.

Снимка: iStock

На планината Зао тези образувания се появяват по време на продължителни западни ветрове до 26 м/сек, с температури на повърхностния въздух между -6,3°C и -0,1°C и необичайно високо съдържание на течна вода в облаците. При тези точни условия, скрежът се сгъстява от наветрената страна на дърветата в припокриващи се хребети, известни като „опашки на скариди“ - отличителните форми, които се струпват, за да образуват извисяващите се фигури джухьо.

„Тъй като такива точни метеорологични и екологични условия съвпадат на много малко места, "снежните чудовищ"а на Зао са феномен, почти уникален за Северна Япония“, казва Фумитака Янагисава, почетен професор по геохимия, който изучава джухьо в университета Ямагата.

Опасността

"Снежните чудовища" са най-голямата зимна атракция в района на Зао, планинска верига, която се намира между префектурите Ямагата и Мияги в Япония и привлича десетки хиляди посетители годишно. Но последните изследвания показват, че "чудовищат"а стават по-стройни.

През август 2025 г. изследователски екип, ръководен от Янагисава, обяви, че се наблюдава сериозно свиване на джухьо. Анализът е направен на база на снимки от еднакъв ъгъл на върха на Зао, направени от 1933 г. насам.

„През 30-те години на миналия век виждахме джухьо с диаметър от пет до шест метра“, казва Янагисава. „До следвоенните десетилетия те често бяха с диаметър от два до три метра. От 2019 г. много от тях са половин метър или по-малко. Някои едва приличат на колони.“

Причините

Причината за случващото е двойна, казва Янагисава: затоплящият се климат и атакувана от молци и корояди гора. Около 23 000 ели, около една пета от насажденията в префектурата, са загинали. Част от оцелелите имат по-малко клони, а така и повърхността за задържане на сняг и лед е по-малка.

Друго проучване от 2019 г. установи, че в близкия град Ямагата средните температури от декември до март са се повишили с около 2°C през последните 120 години. Долната граница на образуване на джухьо се е изместила нагоре в съответствие с това затопляне, установи се в проучването, като същевременно джухьо трае по-малко дни в годината.

„Уникални пейзажи вече се губят заради изменението на климата“, казва Акихико Ито, еколог, специализиран в горите и изменението на климата в Токийския университет.

Снимка: iStock

Изследванията показват, че затоплящият се климат и екстремните метеорологични условия в Япония вече увреждат много от високопланинските ѝ гори. „Сезонните промени през пролетта и есента могат да навредят на листата, а разпространението на насекоми се увеличава. Това влияе върху растежа и гъстотата на горите“, казва Ито.

В алпийските зони на Япония температурите се покачват по-бързо от средното за света от 80-те години на миналия век. „В сценарии, при които изменението на климата продължава да напредва значително до края на този век, е възможно при по-топли от обичайното зими джухьо изобщо да не се образува“, казва Ито.

Реакцията на японските власти

Заплахата предизвика и съответните действия в целия район Ямагата. През март 2023 г. префектурата стартира Конференцията за възраждане на Джухьо – постоянен съвет, обединяващ изследователи, служители, местни фирми и жители, за да координира дългосрочните усилия за възстановяване на еловите гори и запазване на снежните чудовища на планината Зао.

Джухьо са не само природно зрелище, но и стълб на местната икономика. „Притокът на туристи подкрепя хотели, ресторанти и магазини за сувенири в целия район“, казва Генджи Акиба, заместник-директор на Туристическата асоциация Зао Онсен. „Ако джухьо изчезнат, това ще бъде огромен удар.“

От 2019 г. насам местната горска служба е пресадила над 190 естествено възстановени фиданки от по-ниските склонове до върховата зона близо до станцията на въжената линия. „Тъй като на тези ели са необходими от 50 до 70 години, за да порастат, ключът е в поддържането на опазването през поколенията. Нуждаем се от търпение и приемственост", казва Йоко Хонма, специалист по опазване на околната среда в отдела за природа на префектура Ямагата.

В Мураяма, на около 20 км северозападно от Зао, ученици от курс по лесовъдство и екологични науки в Техническата гимназия също са се заели с предизвикателството да възродят елите. От 2022 г. насам те засаждат дървета аомори тодомацу и изучават как да размножават и опазват вида. Заедно със служители от горското управление на Ямагата те посещават планината Зао, за да събират млади фиданки ели и да ги носят обратно в училището си за изследвания. Там те култивират стъблата чрез резници и експериментират с методи за изкуствено размножаване и ефективно производство на разсад.

„Беше предизвикателство“, казва Рин Оизуми, който учи в гимназията.„Когато семената, които посехме в проливен дъжд, най-накрая покълнаха, почувствах едновременно облекчение и вълнение. Но беше сърцераздирателно да открия, че някои парцели са били повредени от полски мишки, които са изяли младите издънки.“

Учениците също така провеждат предварителни експерименти, използвайки клони от сроден вид ела, които са показали успешно покълване.

„Отглеждането на разсад е трудна работа, но искаме да направим каквото можем, за да помогнем на планината Зао да се върне към живот", споделя Канон Таняи.

За Таняи, защитата на Джухьо означава предаване на наследството им на следващото поколение. „Наричат ​​ги снежни чудовища, защото нищо друго не прилича на тях. Искам светът да ги види и да усети колко специална е природата на Япония", споделя още момичето.

