В Япония смяната на цветовете на листата е събитие, известно като момиджигари или „лов на червени листа“ – препратка към огнените нюанси на кленовите дървета по това време на годината. Сезонът на променящите се цветове трае от средата на октомври до началото на декември. Ноември е смятан за най-подходящото време за „лов на листа“, макар че това може да варира в зависимост от надморската височина.

Снимка: iStock

Есента е и едно от най-подходящите времена за друга японска традиция - шинрин-йоку, или „горско къпане“ - практика, която всъщност представлява терапевтична разходка сред природата.

Снимка: iStock

На север в страната есента започва по-рано, така че първите есенни багри се появяват в Хокайдо. От средата до края на октомври планинските райони в централна Япония – включително префектурите Нагано, Ниигата и Гифу – се обагрят в ярки цветове. Следват Нико, Яманаши и планината Фуджи през ноември.

Снимка: iStock