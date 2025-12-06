Разходите за заплати нарастват с около 1 милиард евро спрямо миналата година. Това са 10% хоризонтално увеличение. В рамките на съответните агенции и ведомства, то няма да бъде „на калпак”, а съобразно постигнатите нива. Ние ще искаме диференциация в отделните структури. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

"Минималната работна заплата ще остане обвързана със средната, докато не се намери формула, по която ще расте минималната", коментира Димитров. Той добави, че дебат по темата предстои през следващата година. Димитров допълни, че в различните министерства и ведомства има 20 000 длъжности, „за които трябва да се види дали съответстват на това, което получават, и дали има драматични различния помежду си в заплащането”.

Димитров каза, че по отношение на двойното увеличаване на данък дивидент, осигурителни вноски и СУПТО е намерен компромисен вариант за следващия бюджет. И допълни, че е взето решение ръстът на максималния осигурителен доход да бъде по-малък от предвидения.

Димитров обясни още, че ръстът на пенсиите по швейцарското правило остава и новото увеличение ще бъде от 1 юли.

Новият вот на недоверие: Очаква се дебатът да се проведе на фона на нови протести

Президентът на КНСБ смята, че не е изключено, ако правителството падне, да се развихри спекула при цените и те да тръгнат нагоре заради липсата на контрол. Той подчерта, че и към момента има необосновано покачване на някои цени – например на сиренето и други млечни продукти.

По отношение на протеста Димитров посочи, че на него са се смесили очакванията на младите хора за промяна, с бизнесинтересите, както и с тези на някои партии. По негови думи няма да се стигне до предсрочни избори.

Целия разговор гледайте във видеото.