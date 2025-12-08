Днес се навършват 76 години откакто Панагюрското златно съкровище е открито от тримата братя Дейкови. На мястото, където е намерено, вече има изградена пешеходна алея, а местната власт възнамерява да издигне и музей.

„Точно на това място преди 76 години, на същата дата, тримата братя Дейкови откриват известното, прекрасно Панагюрско златно съкровище”, разказва кметът на града Желязко Гагов.

За местните делото на тримата братя е повод за гордост. „Те изобщо не са се поколебали. Моята баба казва, че и за момент не са помислили да го вземат за себе си”, разказва Панка Иванова. „Изключително честни, това са панагюрците - честни и достойни хора”, казва Гергана Иванова.

Тримата братя разказват, че докато копаели глина, пред очите им случайно блеснало съкровището. „Земята беше изгоряла там, твърда. Не можеше с бел да се копае и аз започнах с копач. Белът мина покрай златото. Тогава то се артиса една част от него. Като се артиса, лъсна една част от него и аз викам: „Чакайте, чакайте, че тук има нещо”, разказва един от братята тогава.

Ирина Ботева е една от малкото, които имат привилегията да докоснат уникалните златни съдове. Всеки път, когато подрежда оригинала във витрините, успява да разгледа цялата митология, която е изобразена върху 9-те съда, изработени от 24-каратово злато. „За мен са шедьоври. Те са неповторими. Аз имам своя сантимент към протомето - ритона-протоме с предна част на тялото на козел. Може би защото първият съд, който хванах от оригинала на съкровището, беше той и тогава наистина се почувствах неповторимо”, разказва главният уредник на Исторически музей в Панагюрище.

От 2012 година оригиналът на съкровището всяка година за по месец се завръща в родния си град.