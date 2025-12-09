Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов забрани планирания митинг на ДПС „Ново начало“ в града с мотива, че съществува реална опасност от напрежение и сблъсъци между граждани. Решението идва на фона на контрапротестите на партията в над 20 населени места, които ДПС анонсира в подкрепа на кабинета „Желязкова“ под слогана „Не на омразата“.

Според кмета масовото обществено недоволство, заявените контрапротести и ограничените полицейски ресурси правят невъзможно гарантирането на реда. В заповедта се подчертава, че полицията в града е с недостатъчен състав, а привличането на допълнителни сили е затруднено, което повишава риска от инциденти.

Хоризонтът на протестите: Ще се радикализира или ще се успокои недоволството след втория Бюджет 2026

Политологът доц. Татяна Буруджиева подкрепи предпазливия подход на местната власт и подчерта, че след серията от агресивни сцени на предходни протести кметът няма друг избор. „С ресурсите, с които полицията разполага, от него ще се търси отговорност, ако не е забранил“, коментира тя в предаването „Твоят ден”. По думите ѝ контрапротестите може да покажат партийна подкрепа, но „не решават проблемите на обществото“.

Буруджиева предупреди още, че заиграването с етническата карта е опасно и само задълбочава разделенията. Тя призова политиците да спазват закона и „рамките на благоприличието“, за да не допуснат нова ескалация. По думите ѝ обществото има нужда от конкретна визия за икономическа политика, а не от символични противопоставяния.

Комуникационният експерт Георги Куртев заяви, че част от политическите сили са „каспуловани“ в определени региони и сега се опитват да разширят влиянието си. Той беше категоричен, че в организацията на протеста ще се ползват автобуси за превоз на симпатизанти. По думите му напрежението около ДПС няма изцяло етнически характер, а е „социално и политическо“, но политическата арогантност допълнително нагнетява ситуацията.

Протести и контрапротести: Докъде ще стигне политическото напрежение

Куртев също подчерта, че е нужно да се промени изборният кодекс и да се въведат активни избирателни списъци, за да се повиши доверието в изборния процес. „Някой трябва да превърне цялата тази протестна енергия в реални избиратели“, смята той.

И двамата експерти са единодушни, че политическото противопоставяне и използването на разделителни линии тип „ние срещу тях“ водят до нестабилност, а не до решения. Според тях отговорността е в партиите — да работят за успокояване на ситуацията и за реални политики, вместо за демонстративна мобилизация.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова