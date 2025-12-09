Чешкият президент Петър Павел назначи милиардера и председател на популистката партия АНО Андрей Бабиш за нов министър-председател на страната, на церемония, излъчена на живо по телевизията.

Бабиш, чиято партия АНО ("Действие на недоволните граждани") спечели парламентарните избори на 3-4 октомври, ще поеме властта от дясноцентристкото правителство след назначаването на пълния си кабинет. Очаква се това да стане по-късно този месец.

Коалиционно споразумение в Чехия: Победителят Андрей Бабиш се договори с две евроскептични партии

АНО обединява сили с евроскептичната партия "Автомобилисти за себе си“ и с крайнодясната евроскептична и антинатовска партия "Свобода и пряка демокрация“. Трите партии имат 108 депутати в 200-местната долна камара на парламента.

Бабиш се очаква да се нареди до премиера на Унгария Виктор Орбан и премиера на Словакия Роберт Фицо – лидери, чиито страни отказват да предоставят военна помощ на Украйна, продължават да внасят руски петрол и се противопоставят на санкциите на ЕС срещу Русия

Редактор: Цветина Петкова