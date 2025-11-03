Снимка: БТА
-
ВМРО-ДПМНЕ печели балотажите в Северна Македония
-
След наводненията миналата година: Президентът на региона Валенсия подаде оставка
-
Рухна историческа кула в Рим, трима са ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
„Червени ръце”: Четирима българи ще лежат в затвора във Франция
-
Година след трагедията в Нови Сад: Пред NOVA говорят българи, които участват в протестите
-
Под обстрел: Украински екипи доставят провизии и мини с дронове в Донецк
Бабиш спечели изборите с обещания за повишаване на държавните разходи за чешките граждани
В Чехия партията АНО на милиардера и популист Андрей Бабиш подписа коалиционно споразумение с евроскептично настроени партньори. 71-годишният Бабиш спечели изборите с обещания за повишаване на държавните разходи за чешките граждани и за противопоставяне на политиката на Евросъюза в областта на климата и миграцията.
Чешкият президент възложи на Андрей Бабиш да сформира нов кабинет
АНО обединява сили с евроскептичната партия "Автомобилисти за себе си“ и с крайнодясната евроскептична и антинатовска партия "Свобода и пряка демокрация“. Трите партии имат 108 депутати в 200-местната долна камара на парламента.
„Тази коалиция се сформира в резултат на демократични избори и всъщност нашите избиратели определиха коалицията. Ако си спомням правилно, те са 2 753 000 и ние спечелихме 108 места. Общата цел на тази коалиция беше да замени сегашното правителство. И това ни обедини, въпреки че, разбира се, може да е имало някои различия в програмите”, каза Бабиш.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни