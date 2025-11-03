В Чехия партията АНО на милиардера и популист Андрей Бабиш подписа коалиционно споразумение с евроскептично настроени партньори. 71-годишният Бабиш спечели изборите с обещания за повишаване на държавните разходи за чешките граждани и за противопоставяне на политиката на Евросъюза в областта на климата и миграцията.

АНО обединява сили с евроскептичната партия "Автомобилисти за себе си“ и с крайнодясната евроскептична и антинатовска партия "Свобода и пряка демокрация“. Трите партии имат 108 депутати в 200-местната долна камара на парламента.

„Тази коалиция се сформира в резултат на демократични избори и всъщност нашите избиратели определиха коалицията. Ако си спомням правилно, те са 2 753 000 и ние спечелихме 108 места. Общата цел на тази коалиция беше да замени сегашното правителство. И това ни обедини, въпреки че, разбира се, може да е имало някои различия в програмите”, каза Бабиш.

