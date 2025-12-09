Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че твърденията на германския канцлер Фридрих Мерц, че Владимир Путин иска да възстанови Съветския съюз, са погрешни, а твърденията, че руският президент планира да нападне страна член на НАТО, са пълна глупост.

"Това не отговаря на действителността", каза Песков пред журналисти, коментирайки изявление на Мерц, който обясни нарастващата милитаризация на страните от НАТО с това, че руският президент, по думите му, мечтае да възстанови Съветския съюз.

Русия очаква отговор от Вашингтон след разговорите в Кремъл

"Владимир Путин не иска да възстанови Съветския съюз, защото това е невъзможно. И той самия многократно е говорил за това. А да се говори за това е проява на неуважение към нашите партньори и съюзници от Общността на независимите държави (ОНД), към по-напредналите форми на интеграция. Очевидно г-н Мерц не знае за това", подчерта говорителят на Кремъл.

"Що се отнася до подготовката на нападение срещу НАТО - това е пълна глупост. Отново призовава всички да слушат първичния източник - нашия президент Путин", добави той.

Песков коментира и преговорите за мир в Украйна. Той заяви, че Русия е в постоянен контакт с представителите на американската администрация, но Москва очаква резултатите от обсъждането на мирния план на Вашингтон с украинската страна.

Редактор: Цветина Петкова