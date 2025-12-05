Снимка: БТА
Това обяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков
Москва очаква отговор от Вашингтон след разговорите между руския президент Владимир Путин и представители на Съединените щати по-рано тази седмица в руската столица. Това е заявил в петък съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от "РИА Новости". Той добави, че няма планове за телефонен разговор между Путин и американския президент Доналд Тръмп и че не е определена дата за нова среща с американския пратеник Стив Уиткоф.
Кремъл: Путин и Уиткоф обсъдиха възможни преки преговори между Русия и Украйна
Междувременно късно в четвъртък Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, проведоха среща със секретаря на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров и началникът на кабинета Андрий Гнатов. Високопоставен украински представител подчерта преди срещата, че на нея американците ще информират за разговорите в Москва, а няма да се водят преговори.
"Сега нашата задача е да получим пълна информация за това, което е било казано в Русия. Какви други причини е намерил Путин, за да продължи войната и да окаже натиск върху Украйна. Върху нас и нашата независимост", заяви украинският президент Володимир Зеленски.Редактор: Станимира Шикова
