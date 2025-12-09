Планетата е на път да премине още една тревожна климатична граница: 2025 г. вероятно ще се превърне във втората най-гореща година в историята, изравнявайки рекордите от 2023 г. и приближавайки се до пика през 2024 г. Това съобщи Европейската служба за изменение на климата „Коперник“, цитирана от БГНЕС, която предупреди, че глобалните температури продължават да се покачват с опасно ускорение.

Според последните данни средната температура от януари до ноември е била 1,48°C над прединдустриалните нива, което доближава света до преминаването на ключовия праг от 1,5°C, заложен като „по-безопасен“ в Парижкото споразумение. „Тригодишната средна стойност за периода 2023–2025 г. е на път да надхвърли този праг за първи път“, заяви Саманта Бърджис, стратегически ръководител по климата в „Коперник“.

Климатичните учени подчертават, че тези стойности не са просто статистика – те вече се материализират в реални бедствия. Ноември 2025 г. е третият най-топъл в историята с температура 1,54°C над прединдустриалните нива, а по света бяха регистрирани редица екстремни метеорологични явления. В Югоизточна Азия два последователни тайфуна причиниха масови наводнения и взеха около 260 жертви във Филипините, докато Индонезия, Малайзия и Тайланд също бяха тежко засегнати.

Есента в Северното полукълбо (септември – ноември) е третата най-топла, а температурите са над средните в почти целия свят, особено в Северна Канада, Арктика и части от Антарктика. Изключение прави североизточна Русия, където са регистрирани необичайно студени аномалии.

„Коперник“ базира своите изчисления на милиарди сателитни и метеорологични показания, като наблюденията датират от 1940 г. Общата тенденция е недвусмислена – глобалното затопляне се ускорява, основно заради емисиите от изкопаеми горива, изгаряни в огромни количества след индустриалната революция.

Въпреки че на срещата на ООН COP28 през 2023 г. държавите се договориха да се откажат от изкопаемите горива, напредъкът е ограничен. COP30 в Белем през 2024 г. завърши без нов ясен ангажимент за постепенно премахване на петрола, газа и въглищата, след като страните производителки се противопоставиха. Междувременно температурните рекорди продължават да растат – и с тях и последствията.

