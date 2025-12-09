Броят на загиналите при най-тежкия пожар в Хонконг от десетилетия насам нарасна до 160, след като бе идентифицирано още едно тяло, съобщи полицията. Шестима души все още се водят за изчезнали.

Пламъците обхванаха висок жилищен комплекс в края на миналия месец и се превърнаха в най-смъртоносния пожар в жилищна сграда в света от 1980 г. насам. Миналата седмица властите съобщиха за 159 загинали, след като всички засегнати сгради бяха претърсени.

Броят им се увеличи с още един, след като съдебна експертиза установи, че откритите останки, вече включени в първоначалния брой, принадлежат на двама души, заяви полицейският комисар Джо Чоу.

Служителите са приключили премахването на падналото скеле около сградите и са открили „част от човешка кост“, която предстои да бъде изследвана, допълни той. До момента самоличността на 120 от 160-те жертви е установена чрез ДНК или отпечатъци.

Пожарът в жилищния комплекс, който е бил в процес на мащабен ремонт, вероятно се е разраснал заради използваната предпазна мрежа върху скелето, която не е отговаряла на стандартите за пожароустойчивост. Пламъците бързо са се изкачили по сградите, увити в бамбукови скелета. Мрежата, както и изолационните плоскости по прозорците, са допринесли за разпространението на огъня.

Чоу заяви, че полицията ще започне премахване на скелето и мрежата, които все още покриват сградите, и ще провери за евентуални останали тела.

Цзан Шук-ин, ръководител на звеното за издирване на пострадали, каза, че шестима души, за които е подаден сигнал като изчезнали, продължават да са в неизвестност. Полицията е „относително сигурна“, че трима от тях са живели в комплекса Wang Fuk Court.

Лидерът на Хонконг Джон Ли миналата седмица обяви създаването на независима комисия, ръководена от съдия, която да разследва пожара.

Полицията е арестувала 15 души от различни строителни фирми по обвинения в непредумишлено убийство, както и още шестима във връзка с неизправни противопожарни аларми.

Редактор: Ивайла Митева