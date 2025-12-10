Парите за здраве дадоха повод за нов протест. Медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и лаборанти работят с лентички “Аз протестирам” и раздават листовки на своите пациенти. Тези, които не са на смяна, излязоха в 11:00 часа пред лечебни заведения в страната.

Като причина за недоволството си експертите по здравни грижи посочват липсата на обещаното увеличение на минималната стартова заплата за тях от 1550 евро. Здравният министър Силви Кирилов се ангажира във вторник да потърси решение.

Млади лекари и медицински сестри излизат на протест

Предвижда се единствено ръст на доходите с 10% на заетите в бюджетната сфера.

Здравните работници излязоха на протест пред "Пирогов", за да кажат, че повече търпение нямат. Те настояват за адекватно заплащане, на някои от тях възнаграждението не е било променяно от 5 години. Според тях най-големият проблем е, че заради лошото заплащане, няма кой да дойде да работи. Поради тази причина малкото хора, които са принудени да останат да се грижат за всички пациенти, няма как да полагат необходимата грижа за тях.

Снимка: Георги Карамфилов, NOVA

“Търпението, което се иска от нас, граничи с вулгаризъм”, смята Ани Игнатова, която е медицинска сестра.

“Няма кой да работи, ако нещо не се промени във финансово отношение. Ако не се вземат санитари и сестри, няма кой”, обясни Иван Мангалов, рехабилитатор.

“Пирогов” не е България. За съжаление, в по-малките населени места проблемът е много по-голям и там трябва са се променят нещата”, каза Жулиета Ярева, медицинска сестра.

На вчерашното заседание на Бюджетната комисия финансовият министър Теменужка Петкова обърна внимание, че заедно с Министерството на здравеопазване и премиера Росен Желязков търсят различни варианти по оперативни програми, чрез евросредства, да бъдат подсигурени допълнителни средства в размер на 100 млн. евро. Днес стана ясно, че те ще бъдат разпределени до 2 месеца.

Здравният министър потвърди сумата от 100 млн. евро за младите специалисти

Потвърждавам, че младите лекари ще получат 100 млн. евро, каза здравният министър на брифинг пред журналисти, но допълни, че още има да се извърви дълъг път преди да се говори за конкретики.

Представители на съсловните организации отидоха на среща тази сутрин в здравното министерство.

“Темата отдавна беше много назряла. Това не ни е първата среща, имахме различни варианти. Сега тръгваме по един малко по-различен път. Аз съм оптимист, че ще постигнем един добър резултат, който да удовлетворява тези специалисти, които са един от стълбовете на здравеопазването”, коментира Кирилов.

“Уважавам труда на протестиращите сестри. Знам, че това е най-малкото, което могат да получат, защото те дават изключително много като грижа като дейност, като емоция и може би са първите, които прегарят. Първо, защото са жени и второ, защото са майки. Професията им се отразява по различен начин, отколкото на мен, който съм лекар и съм мъж”, смята здравният министър.

Той обясни, че правителството е идентифицирало проблема. “На нас се поставя задачата да намерим механизмите, по които тези пари да достигнат индивидуално до специалистите по здравни грижи”.

Снимка: Георги Карамфилов, NOVA

“Програмата за тези 100 млн. евро не е от Министерството на финансите. Това са европейски пари и е решение, което ние трябва да реализираме по най-бързия начин”, коментира Кирилов.

По думите му ще има програма за подпомагане на специалисти по здравни грижи, но е рано да се говори за това. “От догодина чрез тази програма хората, които протестират, ще получат един много сериозен финансов ресурс”.

“От страна на Министерството на здравеопазването сме проверили конструктивна среща, в която сме начертали мерки, с които да намерим начин до всяка една колежка и всеки един специалист по здравни грижи да стигне определена сума. Това предстои да се случи до 2 месеца след разработване на методиката”, обясни председателят на Българската асоциация на експертите по здравни грижи Диана Георгиева.

Снимка: Георги Карамфилов, NOVA

“Не искаме да спекулираме предварително със суми, за да не се получават конкретики като сумата от 1550 евро, която колегите приеха за даденост и в момента е част от повода за този протест. Нека да изчистим първо детайлите”, допълни тя.

По думите ѝ до здравните специалисти ще достигне увеличението на клиничните пътеки, ако мениджърите на болницата разпределят правилно и прозрачно средствата.

“Протестите ще продължат в зависимост от това как продължават нашите преговори”, каза Георгиева.

Татяна Славкова: Здравните работници бяха излъгани за пореден път

“Вчера изнесоха данни по Бюджетната комисия, визирам Пета градска болница, където работят с 50% по-малко от щатното разписание за медицински сестри, за акушерки, за рентгенови лаборанти, за клинични лаборанти. Беше съобщена една заплата от 1650 лева”, коментира Татяна Славкова, гл. секретар на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

“За пореден път колегите бяха излъгани и в понеделник, когато беше взето и публикувано проекто-решението на НЗОК за Бюджет 2026. Стана ясно, че отново няма осигурени средства за минималното възнаграждение на специалистите по здравни грижи”, коментира тя.

Снимка: Георги Карамфилов, NOVA

По думите ѝ, въпреки че проф. Ангелов съобщи, че са осигурени 100 млн. евро за младите лекари, здравните работници нямат яснота как ще бъдат разпределени тези средства, ще достигнат ли до всеки един техен член и ще бъдат ли насочени конкретно за увеличаване на техните възнаграждения. “Днес имаме среща в Министерство на здравеопазването и може би в по-късен час ще имам повече информация”.

“В Асоциацията членуват всички медицински сестри, рентгенови, клинични лаборанти, акушерки, които упражняват професията в територията на страната. Вчера получих десетки писма от колеги, които искат да се включат в протеста и ще се включат несимволично, само с лентички, защото сме малко и в някои отделения има на работа само една медицинска сестра. Тя ще си сложи лентичка, но няма как да остави своите пациенти и грижите за тях”, обясни Славкова.

Според нея този протест няма да се прелее към другия голям протест, насрочен за 18 часа.

Анелия Атанасова: Разочаровани сме от това, което се случва в системата на здравеопазването

Какво чуваме и какви са фактите са съвсем различни неща. Това каза в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS Анелия Атанасова, председател на Национално сдружение по амбулаторни грижи.

“През годините сме чували много неща, но свършена работа няма. Това е за поредна година - колегите са разочаровани и обидени от това, което се случва в системата на здравеопазването”, коментира Атанасова.

Бюджетът за НЗОК: Защо младите лекари продължават с протестите

По думите ѝ за пореден път здравните работници са пренебрегнати относно заплащането на техния труд. ”Провежда се протест. В цялата страна вече са организирани всички регионални колегии на асоциацията. Колегите, които не са днес на работа, ще застанат пред лечебните заведения, в които работят. Тези, които в момента са дежурни, няма да напуснат работните си места, за да не застрашават пациентите си”.

Снимка: Георги Карамфилов, NOVA

“В момента в действащото КТД стартовата заплата е 1500 лева. Заложен е 10%, което е 150 лева и е смешно. Механизмът, по който трябва да бъде осъществено заплащането на всички медицински специалисти не бива да се договаря всяка година. Трябва да има гарантирано минимално възнаграждение”, смята тя.

Атанасова обясни, че медиците нямат диалог с властта. “Нито сме били поканени, нито ни е искано мнението. Просто едни хора сядат, мислят и решават това, което смятат те за правилно”.

Целия разговор гледайте във видеото.