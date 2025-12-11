Президентът Володимир Зеленски заяви, че е готов да проведе избори - ключово искане на Москва, а сега и на Вашингтон - ако Съединените щати и европейските съюзници на Киев успеят да гарантират сигурността на вота.

Зеленски даде потенциален срок от два до три месеца. Ето някои от пречките, които ще трябва да бъдат преодолени:

КАКВИ СА СЪОБРАЖЕНИЯТА ЗА СИГУРНОСТ?

Украйна, която за последно проведе избори през 2019 г., е във военно положение от февруари 2022 г., когато Русия започна пълномащабното си нахлуване. Съгласно конституцията на страната, изборите са забранени при военното положение.

Русия заяви, че Зеленски е нелегитимен, защото мандатът му изтече през май 2024 г. и следователно не може да подписва мирни споразумения от името на Украйна. Тръмп критикува липсата на избори в Украйна в интервю за Politico, публикувано във вторник.

Боевете бушуват на територия от повече от 1200 километра в източната, южната и северната част на Украйна. Стотици руски дронове и ракети редовно обстрелват украински градове и села далеч от фронтовата линия. Доставките на електроенергия са прекъснати поради руски атаки срещу енергийния сектор и друга енергийна инфраструктура.

По-голямата част от украинците се противопоставят на идеята за избори по време на война, заяви Антон Грушецки, изпълнителен директор на Киевския международен институт по социология, позовавайки се на скорошни резултати от социологически проучвания.

Володимир Фесенко, политически анализатор, заяви пред агенция Ройтерс, че поне прекратяването на огъня по въздух е жизненоважна първа стъпка, за да се започне обмислянето на гласуване. Той каза, че Украйна ще трябва да създаде от нулата законодателната рамка за изборите, включително нов закон, който да определя сроковете, правилата и процедурите. Фесенко изчисли, че за това ще са необходими около шест месеца.

Киев също ще трябва да предотврати всякакви евентуални опити за манипулация от страна на Русия, казаха анализатори.

КЪДЕ СА УКРАИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ?

Милиони украинци ще се сблъскат с предизвикателства при гласуването, смятат анализатори и длъжностни лица.

Данните показват, че към края на 2025 г. над 4,3 милиона украинци са получили временен статут на закрила в Европейския съюз. За да може да гласува, Киев трябва да организира стотици избирателни секции в цяла Европа.

Повече от четири милиона украинци са регистрирани като вътрешно разселени лица. Регистрирането на всички разселени лица би било трудно начинание, изискващо време и средства, според политолози.

Около един милион души служат в украинската армия. Организирането на свободно и честно гласуване на фронтовата линия би било трудно и може да изисква законодателни промени.

Украинските власти изчислиха, че към 2024 г. 4,5 милиона пълнолетни украинци са останали в окупираните от Русия територии. Русия контролира около 19% от украинската територия.

Държавният регистър на избирателите трябва да актуализира своите записи за избирателите и избирателните секции.

КАКВИ СА ШАНСОВЕТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ?

Зеленски би имал голям шанс за преизбиране, според проучвания, проведени от Киевския международен институт по социология и други редовни проучвания. Популярността на Зеленски в Украйна беше около 90 процента в началото на войната, но оттогава е спаднала до около 50 процента, показват проучванията.

Политически анализатори и социолози заявиха, че рейтингът на одобрение на Зеленски е бил засегнат от големия корупционен скандал в енергийния сектор, но че Зеленски остава фаворит сред всички традиционни политици.

Проучванията показват, че Валерий Залужни, посланик на Украйна във Великобритания и бивш главнокомандващ на армията, е единственият кандидат, който би представлявал сериозна заплаха за Зеленски. Залужни досега не е декларирал политически амбиции, заявявайки, че докато войната продължава, фокусът трябва да бъде върху защитата на страната.