Украински и американски преговарящи призоваха Русия да покаже „сериозен ангажимент към дългосрочен мир", след като преговорите в Москва по-рано тази седмица не доведоха до пробив.

Специалният пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф и Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност на Украйна, отправиха призива след два дни на дискусии във Флорида. В общо изявление те казват, че перспективата за прекратяване на войната в Украйна зависи от готовността на Русия да предприеме „стъпки към деескалация и прекратяване на убийствата“.

Русия очаква отговор от Вашингтон след разговорите в Кремъл

Преговорите, в които участва и зетят на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, ще продължат за трети ден в събота. А междувременно, в рядко интервю за Sky News главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски обвини Русия, че използва мирните преговори, като прикритие, за да се опита да завземе още украинска територия.

"Нашата основна цел е да защитим територията ни, нашата страна и нашето население. Естествено за нас е неприемливо просто да се откажем от територия без причина. Какво означава изобщо да предадем нашата земя? Именно затова се борим, за да не се откажем от нашата територия. Дори не си позволявам да обмислям такъв сценарий. Всички войни рано или късно свършват и, разбира се, ние се надяваме, че и нашата ще свърши. А когато това стане, ще бъде установен справедлив мир. Според моето разбиране, справедливият мир е мир без предварителни условия, без отстъпване на територия", заяви Скирски.

