Британският премиер ще бъде домакин на среща с украинския президент и лидерите на Франция и Германия
Британският премиер Киър Стармър ще бъде домакин на среща с украинския президент Володимир Зеленски и лидерите на Франция и Германия - Еманюел Макрон и Фридрих Мерц. Разговорите ще се проведат в понеделник. Основна тема ще бъдат опитите за прекратяване на войната в Украйна и последното развитие след тридневните преговори между американски и украински представители.
Срещата в Лондон е поредният опит на европейските съюзници на Украйна да си извоюват роля в продължаващите усилия за прекратяване на войната.
Доналд Тръмп-младши: Баща ми може скоро да се откаже от Украйна, непредсказуем е
Европейските лидери се противопоставиха на ранните версии на предложения от САЩ мирен план, определени като прекалено благоприятни за Русия. След положителните сигнали за напредък, дошли от специалния пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келлог през уикенда, президентът Доналд Тръмп заяви късно снощи, че Зеленски „не е готов“ да подпише предложението за мир.
„Разговаряхме с Путин и с украинските лидери, включително със Зеленски. Малко съм разочарован, че той все още не е прочел предложението, което беше готово преди няколко часа. Неговите хора го харесват. Русия също е съгласна с него”, заяви Тръмп.
„Вчера разговаряхме със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Благодаря им за готовността да работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Американските представители познават основните позиции на Украйна. Разговорът беше конструктивен, макар и не лесен”, каза от своя страна Зеленски.Редактор: Габриела Павлова
