Тази седмица в рубриката "Непознатите земи" ще ви отведем на пътешествие към страната на цветове и контрасти. Репортерът на NOVA Виктория Бочевска ще ни разходи по претъпканите улици на Делхи.

От наследството на монголите, през изящните бижута до хаоса на пазарите.

„Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.