В рубриката "Непознатите земи" екип на NOVA заедно с Explorers Club Bulgaria се отправи на пътешествие в Скандинавия. След като вече ни разказа за живота на викингите, репортерът на NOVA Запрян Запрянов тръгна на пътешествие през изкуството, музиката и душата на севера.

Известният в Швеция духов оркестър на Армията на спасението е създаден, за да обединява най-добрите музиканти от шведските църковни общности. Представлението привлече погледите на стотици. Случайните минувачи се спираха. И всеки задели по няколко минути за изкуство. Това е Гамла Стан – старият град на Стокхолм.

До Гамла Стан се стига по калдъръмени улички. Около нас има средновековни къщи в ярки цветове, дворци, катедрали и музеи.

В сърцето на пъстрия Гамла Стан е разположен Музеят на Нобел. Тук може да научите повече за вдъхновяващите истории на хората, променили света – като Мария Кюри и Алберт Айнщайн.

Но зад цветния пейзаж, който рисуват думите и музиката около Музея на Нобел, се преплитат и история, и легенди. А един кладенец, превърнат днес във фонтан, разказва за кървав сюжет.

“Докато сега гледаме музея, виждаме цветните къщички и си стоим спокойно и гледаме щастливо, тук през 1520 година са летели боеве. Датският крал Кристиан Втори напада Швеция, завладява Стокхолм, като обещава мир, обаче на пира, по случай победата, изпива малко по-голямо количество алкохол и обезглавява тук на тези павета 80 шведски благородници. Изхвърлят телата вътре в кладенеца. Това е истинска история и легендата сочи, че седмица кладенецът е текъл в червено“, разказа Янчо Стойчев от Explorers Club Bulgaria.

Пак според легендата – на рождения ден на датския крал – Кристиан Втори, ако вали, паветата на площада също се оцветяват в червено.

„Но пък това дава началото на силна, независима Швеция, защото тогава се вдига голям бунт и успяват да си върнат отново територията“, обясни Стойчев.

Старият град на Стокхолм не напомня на никой друг. Сякаш има сила, която те тегли към него. Има време за футбол, за снимки, за истории, за размисли.

А най-натоварената улица в Гамла Стан се оказва не само най-атрактивната за туристите, но и най-тясната в цяла Швеция. В най-тясната си точка разстоянието между стените от двете страни на улицата е едва 90 сантиметра.

„Непознатите земи": По следите на викингите в сърцето на Скандинавия

Старият град е дом на десетки малки галерии, които представят съвременното шведско и скандинавско изкуство. В една от тях се срещаме с художника Пепас. Влизаме в галерията, за да ни покаже какво е сътворил с помощта на ръцете, четката и въображението си.

„Това е импресионистично изкуство, това е моят стил. Използвам техника с много цветове. Въпреки че картините са импресионистични, те не са плоски като всички останали. Никой не е правил това преди. Станах известен с тази техника“, сподели той.

„Какво представлява техниката ли? Това означава, че рисувам с точки. И точка по точка създавам картина. Това е напълно ново и никой не го е правил преди в импресионизма. Открих, че талантът ми носи наслада за хората“, каза Пепас.

„В Стокхолм има много, наистина много художници. Има голяма академия, така че изкуството е на изключително високо ниво. Всеки артист има нужда да изрази себе си и намира различни начини да го стори“, смята той.

По пътя на изкуството отиваме към един от най-големите острови в Стокхолм – Дюргорден. Наричан е още музейният остров. Тъй като тук се намират музеите на викингите, на легендарната шведска група АББА, както и Скансен.

Скансен е първият етнографски музей на открито. Тук има ферми, църкви, мелници, дори зоопарк с животни, характерни за Скандинавия - биволи, мечки и вълци.

С пътешествениците от Explorers Club Bulgaria продължаваме обиколката си из Скандинавия към нова, по-северна дестинация. Стокхолм ни изпраща с красив залез и огромна дъга. За кратко заменяме сушата с море.

Хелзинки е безопасна и подредена столица. Престъпността е ниска, а инфраструктурата – отлична. Финландците ценят реда, спокойствието, както и личното си пространство. Докато чета за местата, които ще посетим, дойде време да напуснем кораба.

Финландците са най-големите консуматори на кафе на глава от населението в целия свят.

Оказва се, че между София и Хелзинки има любопитна връзка. Извън пределите на Русия съществуват две главни публични статуи на императора Александър Втори. Едната се намира в българската столица. Другата обаче е на видно място в Хелзинки.

След убийството на Александър Втори, в знак на признателност за това, че възстановил парламента и езика на финландците, местните издигат негова статуя в центъра на Хелзинки. Той е облечен с военна униформа, а в съзнанието на финландците остава с прозвището “Добрия цар“.

Статуята е открита в края на 19 век. Изработена е от бронз, а пиедесталът е от червен гранит. Височината на монумента е около 11 метра и е разположен в самия център на Сенатския площад – близо до катедралата на Хелзинки.

„Непознатите земи”: Светът на викингите - митология, легенди и историческа истина (ВИДЕО)

Препратка към България откриваме и в така наречената „Каменна църква“. Тя е изсечена буквално в гранитна скала. Покривът е направен от мед и стъкло, а вътрешните стени – от естествен камък. Според финландците църквата символизира хармонията между природата и човека. А на входа й намираме картичка с послание на български език.

Проектът е от 1939 година. Финландците почитат природата са решили да издълбаят камъка и да построят църквата под земята.

Недалеч от каменната църква посещаваме друго емблематично за местните място.

„Намираме се в стария пазар в Хелзинки, който е много близо до пристанището и продават всичко – от парче домашен пай за 8 евро до есетров хайвер за 1900 евро за 250 грама. Продават сушени, опушени меса, риби, хайвер, рога – от елен, включително и еленски кожи“, обясни Янчо Стойчев.

„Аз си купих домашен пай от една много мила дама, която го е готвила сама. Тя вече е омъжена, така че готви този пай и на мъжа си, най-вероятно. Никой от нас тук няма шанс с нея, но пък всеки може да дойде и да си купи такова парченце домашен пай. Усеща се сьомгата, лук, яйчица и домашен уют“, сподели той.

Жената, която ни продаде пая, се казва Анна. И има свой магазин на пазара от 11 години.

„Ние сме специализирани във финландски храни. Имаме меса, дивеч — различни видове дивечово месо, както и риба. Освен това имаме различни продукти от горски плодове, мед - всичко е финландско производство. През годините пазарът много се промени. В днешно време имаме все повече международни клиенти“, разказа тя.

Най-търсеният артикул е месото от елен.

„Имаме някои много специфични продукти от елен. Хората се интересуват от местни, натурални продукти, различни видове горски плодове, като цяло неща, които са типично финландски и не се намират никъде другаде. Много търсени са червените боровинки и морошката, която расте само тук в Севера. Морошката е дива къпина, която расте само в Лапландия, в блатисти места. Но посетителите най-често се интересуват от елените — питат ме дали наистина живеят само в Лапландия и как изглеждат. Този въпрос чуваме постоянно“, каза Анна.

В Хелзинки, в сравнение с Копенхаген, Стокхолм и финландската столица, със сигурност животът е по-семпъл, по-простичък, няма излишен кич, животът е практичен и финландците са практични.

Почти веднага след това обаче времето ми напомня, че животът в тези географски ширини освен практичен, може да бъде е суров.

„Непознатите земи”: Пътуване през изкуството, музиката и душата на Скандинавия

Започнахме разказа си за Скандинавия с истории за изкуството. И ще го завършим с изкуство. В норвежката столица Осло се намира паркът „Вигеланд“. За норвежците той е национална гордост. Духовно пространство, в което се съчетават архитектура, природа и философия.

“Вигеланд” е най-големият скулптурен парк в целия свят. Създаден от само един артист, той съдържа общо над 200 скулптури, като интересен момент в творчеството на Вигеланд е човешкият живот – от раждането до смъртта.

Норвежкият скулптор Густав Вигеланд сам проектира визията на парка, фигурите и дори алеите. Притегателна точка за туристите е скулптурата, кръстена „Ядосаното дете“.

„Това е може би най-интересната статуя в парка. Ръчичката му е пипана, може би, милиарди пъти. Хората докосват ръката, защото смятат, че ще им донесе късмет. Густав Вигеланд е подписал договор с община Осло - срещу малко студио в центъра на Осло той да дари цялото си творчество за създаването на този парк. Като, може би, ще си помислите, че е дал кон за кокошка. Всъщност обаче той е взел коня и е дал кокошката, защото той умира през 1943 година, а този парк стои вече близо 90 години и ще остане доста след него, носещ неговото име“, обясни Стойчев.

От мелодиите на духовия оркестър, през калдъръмените улици на Гамластан до тишината на скулптурите във Вигеланд. Тук историята диша във всеки камък, изкуството говори без думи, а природата е най-мъдрият разказвач. Чарът на Скандинавия се крие не в шумните триумфи, а в простичките мигове – в топлото кафе в студен следобед, в звука на меден инструмент, в надеждата, че ръката на бронзова статуя ще донесе късмет. Може би затова пътят на север не е просто пътешествие – той е среща с тишината, която ни учи да слушаме.

