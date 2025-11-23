В рубриката "Непознатите земи" екип на NOVA заедно с Explorers Club Bulgaria се отправи на пътешествие в Скандинавия. Запрян Запрянов тръгна по стъпките на викингите, за да разкаже как са живеели те и на какво се дължи славата им на непоколебими и могъщи завоеватели.

Богове, чудовища, герои. Легендите за викингите вълнуват. Първата, за която разказваме е тази за Тор – богът на гръмотевиците. Силен и честен, той защитава хората от чудовища и великани. Тор притежава магически чук – Мьолнир, който винаги се връща в ръката му след като го хвърли. Пътувал е с колесница, теглена от два козела.

Върховният бог обаче е Один, известен още като Мъдрия владетел. Той е повелител на Асгард и на Валхала – залата на падналите герои. Там Один приемал смелите войни, загинали в бой. Но не всеки загубил живота си бил достоен за Валхала. След смъртта на война валкириите определяли дали той ще се срещне с Один.

Падналите герои са подготвени да се сражават рамо до рамо с Один при края на света – Рагнарьок. Това ще е последната битка, която ще ознаменува края на една ера… но и началото на нова. А до сблъсъка с чудовищата на Рагнарьок Один наблюдава героите от трона си. През деня Валхала е бойна арена, но вечер настъпва време за пир.

Легендите за викингите отвеждат екипът ни в красивия норвежки град Берген, известен още като „градът между седемте планини“. Берген е най-дъждовният град в Европа. Средногодишно там вали около 280 дни.

В града са много популярни троловете. Според местния фолклор планините около Берген били дом на тролове, които се превръщали в камък, когато ги огрее слънцето. Освен това Берген е и врата към фиордите – и към изгубения свят на викингите.

Екипът ни тръгва към място, където се надява да получи отговори – как са изглеждали викингите преди около 1000 години, с какво са се обличали, как са се хранели, как са оцелявали и най-вече – на какво се дължи славата им на могъщи завоеватели. Недалеч от най-дългия фиорд в Норвегия е селището Гудванген. Местните хора разказаха, че именно там можем да опознаем живота на викингите отвъд митологията.

До селището може да се стигне както по суша, така и по море. Поемаме към него заедно с изследователите от Explorers Club Bulgaria и се потопяваме в едни митични времена.

Екипът ни достигна до един от ръкавите на Зьогнефиорд – най-дългият и най-дълбокият фиорд в Норвегия. Той се е оформил от движението на ледниците преди около 10 000 години, а скалите от двете страни са високи над 1700 метра.

Ако следвате стъпките на викингите, друга атракция по пътя е железницата от Слам до Мирдал.

„Трасето преминава през 20 тунела, 18 от които са прокопани на ръка. Има множество панорамни гледки, спира се на две места, където може да се направят снимки. Има и много водопади, старинни църкви и сгради“, разказва Янчо Стойчев от Explorers Club Bulgaria.

Понякога по пътя можете да видите дори… самодиви. Няколко часа по-късно достигаме до викингското селище Гудванген, сгушено между проломи, водопади и огромни скали. Днес то е атракция – живо историческо място, запазило духа на викингите, обичаите и традициите им.

