Тази седмица в рубриката „Непознатите земи" NOVA и Explorers Club Bulgaria ви отвеждат в Скандинавия. Запрян Запрянов тръгна на обиколка из полуострова, а първата му спирка беше Копенхаген.

Естествено, той отиде и на местата, вдъхновили Ханс Кристиан Андерсен. Защо наричат датската столица приказният град и какво стои зад прогреса на датчаните? За да разберете, гледайте „Непознатите земи”.

„Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.

