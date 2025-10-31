-
Запрян Запрянов и Explorers Club Bulgaria ни отвеждат на местата, вдъхновили Ханс Кристиан Андерсен
Тази седмица в рубриката „Непознатите земи" NOVA и Explorers Club Bulgaria ви отвеждат в Скандинавия. Запрян Запрянов тръгна на обиколка из полуострова, а първата му спирка беше Копенхаген.
Естествено, той отиде и на местата, вдъхновили Ханс Кристиан Андерсен. Защо наричат датската столица приказният град и какво стои зад прогреса на датчаните? За да разберете, гледайте „Непознатите земи”.
„Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.
