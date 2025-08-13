Няколко месеца след като разказахме историята на Великденския остров и внушителните каменни статуи, се появи новина за сензационно откритие. Много международни издания съобщиха за нова находка на археолозите, която може да хвърли светлина върху вековните тайни на острова.

Забулен от мистерии, пазен от стотиците каменни стражи моаи, необикновен и изолиран – Великденският остров продължава да вълнува учени и приключенци, като поднася нови изненади.

Хилядолетия след началото на историята им, днес семейството на внушителните моаи изглежда ще посрещне нов член – каменна фигура, открита на дъното на пресъхнало езеро. Неотдавна по стъпките на рапануйската цивилизация тръгнаха и български изследователи – история, която разказахме в рубриката „Непознатите земи“.

„Непознатите земи“: Великденският остров - късче земя, забулено в тайна (ВИДЕО)

„Това, което са намерили за първи път, е много малка фигура – висока е само 1,60 м. А когато бяхме там, помните, че дори най-малките фигури бяха по 5–6 метра, а най-голямата достигаше 9 метра. Местните експерти твърдят, че само допреди няколко години в кратера на този вулкан е имало езеро, което вече е пресъхнало. Именно там случайно се разхождали чилийски учени и открили фигурата“, коментира откритието проф. Климент Найденов.

Според него новата находка е стъпка напред към разгадаването на мистериите на острова:

„Учените смятат, че ако има една фигура, вероятно наоколо има и други – може би дори каменоломна. Някои предполагат, че тези статуи може да са своеобразни ‘моаи деца’“, добави Найенов.

Рубриката „Непознатите земи“ се завръща с нови мистерии и пътувания през септември.