В рубриката "Непознатите земи" Георги Карамфилов и Explorers Club Bulgaria ни отвеждат в Монголия
Тази седмица "Непознатите земи" продължава пътуването си из дебрите на Монголия. Ще стигнем до хилядолетната мъдрост на монголските шамани заедно с репортера на NOVA Георги Карамфилов.
Едва ли сте си представяли, че можем да ви покажем как човек бива обладан от духове, но с това изненадите тепърва започват.
“Непознатите земи”: Тайните на Монголия - земята на древни митовете (ВИДЕО)
Шамани. Езически божества. Тотеми. Всесилни духове, криещи се в дебрите на хилядолетни гори. Ритуали, датиращи от незапомнени времена, предавани от поколения на поколения.
„Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.
Повече гледайте във видеото.
