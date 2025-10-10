Тази седмица "Непознатите земи" продължава пътуването си из дебрите на Монголия. Ще стигнем до хилядолетната мъдрост на монголските шамани заедно с репортера на NOVA Георги Карамфилов.

Едва ли сте си представяли, че можем да ви покажем как човек бива обладан от духове, но с това изненадите тепърва започват.

“Непознатите земи”: Тайните на Монголия - земята на древни митовете (ВИДЕО)

Шамани. Езически божества. Тотеми. Всесилни духове, криещи се в дебрите на хилядолетни гори. Ритуали, датиращи от незапомнени времена, предавани от поколения на поколения.

