Тази седмица рубриката „Непознатите земи“ отвежда зрителите към суровата красота на Скандинавия – в епохата на великите викинги.

Берген, известен като „градът между 70-те планини“, е отправна точка за едно от най-автентичните пътешествия назад във времето. Близо до него се намира Гудваген – място, което предлага най-достоверната среща с живота и традициите на древните северни племена.

В специално създадено викингско селище посетителите могат да се потопят изцяло в атмосферата на миналото. Там пресъздават ежедневието от онези времена – от занаятите и ритуалите до зрелищни сцени на боеве с мечове и брадви. Демонстрациите следват исторически източници и дават представа за военните умения, които са превърнали викингите в легенда.

Макар да са известни като страховити воини и мореплаватели, повечето викинги в действителност били земеделци. Военното изкуство обаче било ключова част от живота им – обучението започвало още около четиригодишна възраст. Така мъжете израствали в сурови условия и се превръщали в опитни бойци, готови да защитават родовете си или да тръгнат на далечни походи.

