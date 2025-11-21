Снимка: Стопкадър
-
Роботът Фраски: Как високотехнологичен помощник помага на лозята в Италия
-
НАСА показа нови изображения на междузвездна комета, по-стара от Слънчевата система
-
Във Великобритания използват виртуална реалност, за да обучават инструктори и бъдещи шофьори
-
Папата получи като подарък американска бира с името Da Pope (ВИДЕО)
-
Продадоха за 12,1 млн. долара тоалетна от чисто злато (ВИДЕО)
-
Скритото богатство на Истрия става все по-рядко: Белият трюфел под климатичен риск
Запрян Запрянов и Explorers Club Bulgaria ви отвеждат в Гудваген, където днес традициите на древните северни племена оживяват
Тази седмица рубриката „Непознатите земи“ отвежда зрителите към суровата красота на Скандинавия – в епохата на великите викинги.
Берген, известен като „градът между 70-те планини“, е отправна точка за едно от най-автентичните пътешествия назад във времето. Близо до него се намира Гудваген – място, което предлага най-достоверната среща с живота и традициите на древните северни племена.
В специално създадено викингско селище посетителите могат да се потопят изцяло в атмосферата на миналото. Там пресъздават ежедневието от онези времена – от занаятите и ритуалите до зрелищни сцени на боеве с мечове и брадви. Демонстрациите следват исторически източници и дават представа за военните умения, които са превърнали викингите в легенда.
Макар да са известни като страховити воини и мореплаватели, повечето викинги в действителност били земеделци. Военното изкуство обаче било ключова част от живота им – обучението започвало още около четиригодишна възраст. Така мъжете израствали в сурови условия и се превръщали в опитни бойци, готови да защитават родовете си или да тръгнат на далечни походи.
„Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.
„Непознатите земи”: Нова Зеландия – родината на маорите
„Непознатите земи”: Далечната и екзотична Монголия
Последвайте ни