Над златистата степ се издига прашен вихър, а в далечината проблясват белите куполи на юрти. Планините пазят мълчаливо своите тайни, а вятърът носи шепота на древни предания. Монголия е земя, в която легендите живеят редом с хората, а историята диша във всеки порив на степния вятър.

Екип на NOVA тръгна по следите на древните монголски цивилизации заедно с Explorers Club Bulgaria. Оказва се, че под степите на тази необятна държава се крият останките на цели градове.

„А сега ще видите нещо наистина уникално — истински град, столица на една от най-големите азиатски държави от VII–VIII век. Точно по времето, когато е била създадена и българската държава. Това е Уйгурският каганат. Това е неговата столица. Виждаме, че тя е направена изцяло от тухли — това тук е била строителната техника. Иначе виждаме много близки неща, които са свързани с нашата Плиска. Точно както в Плиска — ровове, стени и други елементи, които ни показват как е изглеждала. Между другото, Плиска е била с площ от 23 квадратни километра, а това градище е около 30 квадратни километра — тоест нещо подобно. Така че, много преди да се появи империята на Чингис хан, тук вече е имало огромна държава. Това е Уйгурският каганат", разказва археологът проф. Николай Овчаров.

Древната столица на Уйгурският каганат се нарича Орду Балък. Понякога бива наричана Хар балгас, което буквално означава „Черните руини“. Поне 8–9 различни държавни и културни формации са се редували на територията на днешна Монголия през последните 2000 години. Но ние искаме да се върнем дори по-назад в историята, за целта навлизаме дълбоко в монголската пустиня. Гоби е една от най-необичайните пустини на Монголия, разположена високо в Алтайските планини, в близост до границата с Казахстан. Тук голи каменни плата се редуват с пясъчни дюни и степни долини, а суровият климат съчетава горещо лято с ледени зими. Въпреки суровостта си, пустинята е дом на диви камили, газели и редки птици, превръщайки се в оазис на живот сред безкрайната тишина.

Повече гледайте във видеото.