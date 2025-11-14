Нова Зеландия е родината на маорите. А маорската култура е свързана и с храненето.

„Най-известно е ястието ханги, приготвено под земята, на пара. Зеленчуците също са много типични”, разказва екскурзоводът Джейсън.

А за да се приготви едно ястие по традиционни рецепта и начин, не е нужно много.

„Намираме се на място, където маорите и днес продължават да приготвят своите ястия в малък вир. Обикновено се приготвят някакви меса или зеленчуци и ще пробвам царевица, която е приготвена в гейзеров извор. Доста добре е сварена, уникален вкус. Царевицата е сладка, заслужава си да се опита”, признава проф. Климент Найденов от Explorers club Bulgaria.

В Нова Зеландия има и хиляди гейзери, свързани с легенди за любов.

„Това е любовна песен за това как любовта на един човек блика и тече като вода към другия. Обикновено, когато гейзерът изригне естествено, продължава около два часа”, разказва екскурзоводът Аватеа.

А в кратерите на угасналите вулкани, са се сгушили множество езера. Най-известното от тях е Роторуа.

