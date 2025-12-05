Тази седмица в рубриката „Непознатите земи” отново се завръщаме в Скандинавия. Запрян Запрянов тръгна на пътешествие през изкуството, музиката и душата на Севера.

Старият град на Стокхолм не напомня на никой друг. Сякаш има сила, която те тегли към него. Има време за футбол, за снимки, за история, за размисли.

„Непознатите земи": По следите на викингите в сърцето на Скандинавия

Старият град е дом на десетки малки галерии, които представят съвременното шведско и скандинавско изкуство.

В норвежката столица Осло се намира паркът "Вигеланд" - духовно пространство, в което се съчетават архитектура, природа и философия. Това е най-големият скулптурен парк в целия свят и е създаден от само един артист. Той съдържа общо над 200 скулптури.

Интересно е, че основният мотив в творчеството на "Вигеланд" е човешкият живот — от раждането до смъртта.

