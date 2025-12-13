Мирното споразумение за Украйна, което се насърчава от Съединените американски щати, може да проработи. Американският президент Доналд Тръмп заяви това пред репортери по време на събитие в Белия дом.

В същото време той отказа да отговаря на въпроси относно създаването на т.нар. ''свободна икономическа зона“ в Донбас.

Разследване на Би Би Си е потвърдило смъртта на над 155 хиляди руски войници в Украйна

"Не искам да го коментирам. Това е много трудна ситуация. Ще проработи. Много хора искат да проработи. Всичко, което искам, е да спра смъртта на 25 000 души на месец“, добави американският президент.

Киев представи на САЩ ревизиран 20-точков план за действие за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в четвъртък вечерта, 11 декември.



Зеленски уточни, че САЩ предлагат като компромис създаването на "свободна икономическа зона“ в контролираните от Украйна части на Донецка област, която Русия изисква от Киев да предаде.

САЩ и Украйна обявиха „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир



"Те виждат това като изтегляне на украинските войски от Донецка област, а компромисът е уж руските войски да не влизат в тази част на Донецка област. Те не знаят кой ще управлява тази територия“, заяви Зеленски, добавяйки, че Русия я нарича "демилитаризирана зона“.



Според съобщения в западните медии Украйна е подложена на нарастващ натиск от Съединените щати бързо да постигне споразумение с Русия, която засили настъплението си по фронтовата линия през последните месеци и възобнови масираните атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

Редактор: Цветина Петкова