Снимка: БТА/АП
Мирното споразумение, което се насърчава от Съединените американски щати, може да проработи, смята президентът
Мирното споразумение за Украйна, което се насърчава от Съединените американски щати, може да проработи. Американският президент Доналд Тръмп заяви това пред репортери по време на събитие в Белия дом.
В същото време той отказа да отговаря на въпроси относно създаването на т.нар. ''свободна икономическа зона“ в Донбас.
Разследване на Би Би Си е потвърдило смъртта на над 155 хиляди руски войници в Украйна
"Не искам да го коментирам. Това е много трудна ситуация. Ще проработи. Много хора искат да проработи. Всичко, което искам, е да спра смъртта на 25 000 души на месец“, добави американският президент.
Киев представи на САЩ ревизиран 20-точков план за действие за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в четвъртък вечерта, 11 декември.
Зеленски уточни, че САЩ предлагат като компромис създаването на "свободна икономическа зона“ в контролираните от Украйна части на Донецка област, която Русия изисква от Киев да предаде.
САЩ и Украйна обявиха „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир
"Те виждат това като изтегляне на украинските войски от Донецка област, а компромисът е уж руските войски да не влизат в тази част на Донецка област. Те не знаят кой ще управлява тази територия“, заяви Зеленски, добавяйки, че Русия я нарича "демилитаризирана зона“.
Според съобщения в западните медии Украйна е подложена на нарастващ натиск от Съединените щати бързо да постигне споразумение с Русия, която засили настъплението си по фронтовата линия през последните месеци и възобнови масираните атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.
Последвайте ни