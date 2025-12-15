Тази сутрин точно в 10.00 ч. започват консултациите при президента. Дотук се стигна след подадената оставка на кабинета на Росен Желязков след многохилядните протести.

Часове преди началото на консултациите: Какво предвижда процедурата с мандатите

Първи при държавния глава ще бъдат представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. А след това - от 11.30 часа – на „Дондуков” 2 ще дойдат и представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България”. График за срещите със следващите парламентарни сили все още няма.

Изказванията преди и след консултациите гледайте на живо в ефира на „Здравей, България”. Предаването ще продължи до 12.00 ч.

