Тази сутрин точно в 10.00 ч. започнаха консултациите при президента. Дотук се стигна след подадената оставка на кабинета на Росен Желязков след многохилядните протести.

Първи при държавния глава бяха представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, а след това - в 11.30 часа, на „Дондуков” 2 ще дойдат и членове на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България”.

Към момента заявките и на двете парламентарни групи са да не търсят подкрепа за съставяне на ново редовно правителство в рамките на този парламент. Най-възможният изход от ситуацията след оставката на правителството изглежда са предсрочните избори.

Часове преди началото на консултациите: Какво предвижда процедурата с мандатите

Все още не е ясно кога ще се проведат консултациите с останалите парламентарни групи в парламента, но очакваме днес на разговорите с политическите сили да чуем въпроси от страна на държавния глава, свързани с държавния бюджет за следващата година, както и дали политическите сили виждат възможност за реализиране на проучвателните мандати и за съставяне на на ново редовно правителство в рамките на това народно събрание.

След като преминат всички консултации ще продължи процедурата с връчване на мандати. Отново първият ще отиде при най-голямата политическа сила - ГЕРБ-СДС, следващият при ПП-ДБ, а третият президентът връчва на избрана от него политическа сила.

Ако и трите връчени мандата за съставяне на правителство се провалят, следва назначаване на служебен министър-председател от страна на президентството и насрочване на дата за нови предсрочни парламентарни избори.

Големият въпрос е дали ще намерим сили в себе си и след този протест да дефинираме как изглежда промяната на политическия модел в България. Това каза в ефира на “Здравей, България” политологът Христо Панчугов.

Според него той има няколко варианта. “Единият е радикалният, който се опитва да бъде заявен от няколко години - това да търсим нова форма на управление и да вървим към президентска република. От моя гледна точка би било лошо, тъй като стои изключително неадекватно. Но това може да се превърне в някаква тежка заявка”.

“Ще спечелят следващите избори тези, които успяват да заявят радикално как изглежда политическият модел в България, след Бойко Борисов и Делян Пеевски. И тъй като към този момент такъв нормализиран разговор няма, радикалната заявка ще е тази, която ще спечели протеста. Да не говорим, че като механизъм, който се наблюдаваше през последните няколко седмици, има една нова роля в политическия процес - тази на инфлуенсърите в България”, смята той.

По думите му политическата арогантност и опростачването на дискусите в парламента извади хората на улицата. “Всъщност това е моделът, който младото поколение иска. Дали това ще се случи, много зависи от същите тези хора, които са в парламента, защото те са тези, които трябва да направят първите стъпки за изборите”.

Според пиар експертът Георги Куртев ако искаме да имаме честни избори, трябва да променим изборния кодекс по начин, по който да се въдат истински машините. “Трябва да се върне доверието на процеса. Става въпрос за много силно разрушено доверие между хората и институцията”.

“Колкото и да е висок рейтингът на президента сега, това не означава автоматически, че той може да спечели с този процент толкова броя депутати. Една партия се гради от хора. Ние не виждаме такива около президента, които да са като ядро на една бъдеща формация”, обясни Куртев.

“Домовата книга и лицата, които са включили в нея, малко ли много бяха продукт на симбиозата във властта на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Така че там изборът не е особено голям”, каза социологът Кольо Колев.

”Във всяко положение мисля, че знам кой няма да бъде премиер - Главчев. Последните избори, направени под неговата егида, бяха трагични, както и Конституционният съд каза”, коментира той.

Според него участието на гражданското общество ще бъде много важно в настоящия момент, когато ние нямаме особено доверие в институциите. “Надявам се, че ще случим на министър на вътрешните работи, но това в крайна сметка до голяма степен зависи именно от тези хора, които са в домовата книга”.

“Ако се появи формацията на президента Радев, тогава изборната активност ще бъде много по-висока. Ако той не направи този ход, който е очакван от огромната част от хората, които разчитат на него, то тогава това ще бъде неговият политически край”, допълни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Изказванията преди и след консултациите гледайте на живо в ефира на „Здравей, България”. Предаването ще продължи до 12.00 ч.