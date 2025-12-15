Извънредно заседание на кабинета в оставка. В дневния ред на министрите е включена и точка за одобряване на удължителен закон за бюджета за 2025 година.

Вече опити за приемане на Бюджет 2026 няма да има. На днешното заседание кабинетът в оставка предлага на Народното събрание да бъде приет закон за удължаване на бюджетът за 2025 година. Премиерът в оставка Росен Желязков обяви, че това се прави за да се урегулират приходите и разходите до времето, в което бюджетът за 2026 година бъде приет и бъдат гарантирани определени социални плащания.

При удължителния закон може да се харчи само колкото са били разходите за същия месец на миналата година, но не повече от приходите. Това означава, че увеличения на заплати, на пенсии и подобни социални плащания няма как да се случат през удължителен закон. Това е и причината за недоволство на синдикати, които се бореха именно за 10% увеличение.

"Като отговорно правителство кабинетът приема удължителния бюджет, за да осигури правна и финансова сигурност, докато Народното събрание през 2026 г. формира необходимото мнозинство за бюджета", заяви премиерът в оставка Росен Желязков по време на правителственото заседание.

“Днес ще разгледаме проект на закон с преходен характер, чиято цел е да осигури необходимата правна рамка за безпроблемното функциониране на държавата и да приоритизира социалните разходи”, обясни той.

Премиерът посочи, че става въпрос за приемането на удължителен бюджет до одобряването на Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. По думите му законопроектът гарантира действието на бюджета за 2025 г. до приемането на бюджета за 2026 г.

“Целта на този законопроект е да се установи необходимата правна и финансова рамка за безпроблемното функциониране на държавата и общините и най-вече за приоритизиране на разходите, които са свързани с възнаграждения, пенсии и социални плащания“, подчерта Желязков.

