Български гражданин на 23 години е загинал вчера при катастрофа между мотор и автомобил в град Пафос (Западен Кипър), съобщава в. „Сайпръс мейл“.

По данни на полицията сънародникът ни, който се движел с мотоциклет, се сблъскал с автомобил, управляван от 41-годишен мъж, за когото по-късно е установено, че е пребивавал нелегално в Кипър. След инцидента шофьорът на автомобила е дал положителна проба за наркотици.

От полицията съобщават още, че българският гражданин е бил откаран незабавно в болница, където му е била оказана медицинска помощ, но е издъхнал от раните си. По случая вече е започнато разследване.

