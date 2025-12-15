В понеделник гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова – експертът по реторика Стоянка Балова, журналистката Диана Костова и историкът Красимир Каракачанов, изразиха своите позиции по няколко въпроса.

Първата тема, която обсъдиха, е за консултациите, които президентът Румен Радев проведе днес с Деница Сачева от ГЕРБ-СДС, както и с представители на „Продължаваме Промяната – Демократична България”.

След това гостите в студиото коментираха финансите на държава и цените у нас на прага на еврозоната, както и предложението на правителството в оставка да бъде приет Закон за удължаване на бюджета за 2025 година.

Цялото предаване гледайте във видеото.