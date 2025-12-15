-
В „Твоят ден” на 16 декември ще видите
-
„На кафе“ със София Бобчева, холивудската актриса Робин Райт, Ники и Влади Априлови
-
Задружкови срещу Акулови в "Семейни войни"
-
Отлична игра в "Сделка или не"
-
„Събуди се“: На прага на еврото, оставка и избори на хоризонта. Кой ще управлява държавата?
-
Женската сила в „Игри на волята“ Ръждавичка, Радостина и Николета за победите и загубите на Арената
Коментират Стоянка Балова, Диана Костова и Красимир Каракачанов
В понеделник гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова – експертът по реторика Стоянка Балова, журналистката Диана Костова и историкът Красимир Каракачанов, изразиха своите позиции по няколко въпроса.
Първата тема, която обсъдиха, е за консултациите, които президентът Румен Радев проведе днес с Деница Сачева от ГЕРБ-СДС, както и с представители на „Продължаваме Промяната – Демократична България”.
След това гостите в студиото коментираха финансите на държава и цените у нас на прага на еврозоната, както и предложението на правителството в оставка да бъде приет Закон за удължаване на бюджета за 2025 година.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Последвайте ни