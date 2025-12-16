Няма никакъв проблем България да влезе в еврозоната без нова план-сметка. Това е заключение от анализ на Фискалния съвет. Припомняме, че той предупреждава, че изтегленият проект на Бюджет 2026 е с надценени приходи и крие риск от неизпълнение между 3.5 и 4.7 млрд. евро. Това би довело до по-голям дефицит, повече дълг и потенциални проблеми със спазването на фискалните правила на ЕС. Темата в Обедния информационен блок на NOVA NEWS коментира Любомир Дацов, който е член на Фискалния съвет.

„Отклоненията са толкова големи, че не можем да валидираме този бюджет. За разлика от синдикатите, които гледат на микрониво – увеличение на заплатите, например, за нас са важни действията на правилата. Ние не гледаме на нещата като да се случи нещо сега, защото някой политик или синдикатите държат, а от гледна точка на икономиката в дългосрочен аспект. На нас ни е ясно, че когато правиш дисбаланси и натрупваш проблемите, като например с дефицита, най-малко избива в инфлацията”, обясни Дацов.

По негови думи ако спазваме фискална дисциплина и се развиваме нормално и последователно, е много по-добре, отколкото за кратък период да „изядем” всичко и да се чудим какво да направим, предизвиквайки кризи.

Експертът коментира още, че бюджетът не е само въпрос на цифри, но и на политика. „Ние се нагледахме на бюджети, които нищо не правеха, а само вървяха по инерцията. Това, което се случва, е, че посоката на бюджета трябва да бъде тотално променена – да има политика на консолидация и на реформи”, каза още експертът.

Според Дацов вдигането на данъците и осигуровките не е нещо толкова просто, при положение, че те и сега не са толкова ниски.

„Трябва да сме конкурентноспособни на пазара, а трудът в България е на нивото на старите страни членки в структурата на БВП. Имаме много нисък потенциал на растеж. Единственият начин е да привличаме повече инвестиции, но те няма как да се получат, защото са изместени от дела на труда. Хубаво е да правим разлика между ниво на номинални доходи и дял в структурата на това, което произвеждаме. Това е свързано с ефикасността, конкурентноспособността”, обясни още експертът.

Дацов добави, че в бюджета за 2026 г. има две неща, които заемат 80% от проекта за удължителен закон – парите за общините и уреждането на въпроси в областта на енергетиката. „Няма проблем с действието на закона, предвидено е и да изтекат тези три месеца, той да продължи да действа и след това”, допълни още той.

