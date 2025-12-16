В навечерието на историческия преход към еврото ще има и кратки като време смущения в банковите системи, докато бъдат настроени. За да можем спокойно да празнуваме и да не мислим за плащания, експертите съветват да подготвим и пари в брой.

Ето какво и кога няма да работи и е нужно да знаем. Първо - сметките за ток, вода, телевизия, интернет и застраховки е желателно да се платят до 28 декември, а ако винетката ни изтича - да купим нова до 29 декември.

Заради подготовката на системите някои от приложенията за онлайн банкиране ще спрат работа още на 30 декември. В новогодишната нощ, от 21.00 часа на 31 декември до 1.00 часа на 1 януари, няма да бъде възможно плащането с карта на физически ПОС терминал или в интернет, както и тегленето от банкомат. За да извършваме плащания в тези часове, ще са ни нужни пари в брой, напомнят от Асоциацията на банките в България.

От 1 януари всички картови плащания ще бъдат в евро. Само евро ще има и в банкоматите.

Ако все пак ни останат левове в монети или банкноти, можем да ги обменим и по-късно - до 30 юни без такса, а в БНБ - неограничено и безплатно.

Мануша минава през обменното бюро, но през януари няма да използва новата валута. „С левове - каквото имам ще харча. Нямам никаква вяра нито на банките, нито на картите. Картите – да, още може да си теглиш, но на банките опашки огромни ще бъдат”, казва тя.

Юлиан ще празнува Нова година у дома, но с празника планира и парите си. „На 28-29 ще пазаруваме от супермаркетите сигурно в кеш, ако имам повече останал. Ако е по-малко - ще оставя за всеки случай да имам някакви пари в брой и с карта на момента ще преценим”, споделя мъжът.

За точна преценка и осигуряване на пари в брой съветват и финансовите консултанти. „От 21 часа на 31 декември до ранната сутрин на 1 януари възможността да плащаме с карти ще бъде ограничена, както и тази да теглим пари в брой от банкоматите. Съветвам всички хора да не разчитат на банковите карти нито за трансакции, нито за безкасови плащания”, обясни финансовият консултант Деян Василев.

Заради обновяването на системите за онлайн плащания е желателно да платим и битовите сметки, а и да закупим винетка преди Коледа. „Ако има възможност да платим по-рано, нека да е преди 23 декември, защото след това ще има повече опашки. Според мен хората ще искат да изтеглят пари”, казва още той.

Ако посрещаме Нова година в заведение, е желателно да си подготвим достатъчно левове в брой и да внимаваме с рестото. „Всички, които са на куверти – платете ги максимално рано, за да сте спокойни. Това, което съветват хората, е да имат един отговорен човек в компанията, които да е и шофьор, да оправи и последните сметки с това преизчисляване. И за новогодишната нощ, и през януари съветват всички хора да поискват касови бележки”, обясни Василев.

Тези, които имат спестявания, може да не бързат да обменят левовете в евро сега. „За всички възрастни хора, които имат касови наличности под дюшек или в буркан - изчакайте, не правете излишни опашки. Ако ви трябват левове – имате ги в плик, харчете няколко дена в левове. До 30 юни имате пет месеца и половина да ги обмените, а БНБ до края на света ще обменя левове без никакви такси и комисиони”, допълни консултантът.